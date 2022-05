Светская хроника за четверг

Дензел Дюмфрис может заменить Аарона Ван-Биссаку в "Манчестер Юнайтед". "Челси" опасается исхода звезд во главе с Нголо Канте и Жоржиньо. "Арсенал" положил глаз на Муссу Диаби. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" потребует минимум 60 миллионов фунтов за нападающего Маркуса Рэшфорда грядущим летом. (90min)



Новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в вингере "Вест Хэма" Джарроде Боуэне. (TEAMtalk)



Тен Хаг сделал правого защитника "Интера" Дензела Дюмфриса своей целью номер один на лето. (Tuttosport)



"Ювентус", ПСЖ, "Милан" и "Ньюкасл" хотят покидающего "Юнайтед" вингера Джесси Лингарда. (Daily Mail)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет пригласить защитника "Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку. (The Sun)



Полузащитник Хуан Мата отказался продлить свое пребывание в "Юнайтед" и теперь вернется в Испанию, где его хотят "Валенсия", "Реал Бетис" и "Реал Сосьедад". (Sport)



"Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" заинтересованы в защитнике "Вильярреала" Пау Торресе. (Fabrizio Romano)



"Челси" опасается ухода полузащитников Нголо Канте и Жоржиньо из клуба. (The Sun)



Защитник "Челси" Андреас Кристенсен уже ищет жилье в Барселоне, готовясь перейти в каталонский клуб. (The Sun)



"Ливерпуль" следит за 18-летним правым защитником "Абердина" Калвином Рэмси. (Liverpool Echo)



"Арсенал" положил глаз на вингера "Байера" Муссу Диаби. (Bild)



Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа стал целью номер один для "Кристал Пэлас". (The Sun)



Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Матиас Гинтер отверг интерес "Астон Виллы" ради перехода во "Фрайбург". (Football Insider)



Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр был предложен "Ньюкаслу", однако "шершни" хотят 40 млн. фунтов за сенегальца. (Football Transfers)



Другое



Футболка, в которой легенда аргентинского футбола Диего Марадона исполнил "руку Бога", была продана на аукционе за 7.1 млн. фунтов. (The Guardian)



Бывший доктор "Челси" Ева Карнейро помогает теннисисту Энди Мюррею вернуться в форму. (Daily Star)



Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни был замечен в костюме, вместо ремня использовав шнурки от ботинок. (The Sun)



Полиция задержала фаната "Ньюкасла", который помочился на статую легенды "Сандерленда" Боба Стокоу. Хулигану выписали штраф на 250 фунтов. (Daily Star)