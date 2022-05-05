Моуриньо припомнил "Тоттенхэму" свое увольнение
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо не удержался от того, что упрекнуть свой бывший клуб "Тоттенхэм".
В четверг вечером "Рома" и "Лестер" определят финалиста Лиги Конференций. На пресс-конференции в преддверии ответного полуфинального матча Моуриньо позволил недвусмысленную отсылку к своему бывшему клубу, который указал ему на дверь за считанные дни до финала Кубка Лиги в прошлом году.
"Единственный матч, который я хочу выиграть, — это следующий матч, особенно если это полуфинал".
"Если ты выиграешь его, это даст тебе право сыграть в финале — только если тебя не уволят до финала".
"Это не просто очередной матч, это особенный матч. Мы проделали длинный путь, и это был другой путь, нежели у "Лестера", потому что мы с первого дня выступали в Лиге Конференций, и это было очень, очень сложно".
"Спустя 14 матчей у нас есть возможность попасть в финал, и мы должны сделать все возможное", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
05.05.2022 10:00
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типичный вечно обиженный вечно ноющий токсичный залупенс обвиняющий всех и вся вокруг в своих проблемах
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Плетется на 5 месте и выше не займет. Может опуститься до 8-го. Изжил свою автобусную тактику давным давно, хотя именно в финалах она зачастую срабатывает.
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