Моуриньо припомнил "Тоттенхэму" свое увольнение

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо не удержался от того, что упрекнуть свой бывший клуб "Тоттенхэм".

В четверг вечером "Рома" и "Лестер" определят финалиста Лиги Конференций. На пресс-конференции в преддверии ответного полуфинального матча Моуриньо позволил недвусмысленную отсылку к своему бывшему клубу, который указал ему на дверь за считанные дни до финала Кубка Лиги в прошлом году.



"Единственный матч, который я хочу выиграть, — это следующий матч, особенно если это полуфинал".



"Если ты выиграешь его, это даст тебе право сыграть в финале — только если тебя не уволят до финала".



"Это не просто очередной матч, это особенный матч. Мы проделали длинный путь, и это был другой путь, нежели у "Лестера", потому что мы с первого дня выступали в Лиге Конференций, и это было очень, очень сложно".



"Спустя 14 матчей у нас есть возможность попасть в финал, и мы должны сделать все возможное", — цитирует Моуриньо Daily Mail.