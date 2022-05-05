Адама Траоре вернется в "Вулверхэмптон"

Вингер Адама Траоре, вероятно, вернется в "Вулверхэмптон" после окончания своей аренды в "Барселоне".

Отвергнув интерес главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте, в январе Траоре вернулся в родную "Барселону" на правах аренды.



Арендное соглашение позволяет "Барселоне" выкупить своего воспитанника за 30 миллионов фунтов (25.3 млн. фунтов), однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что каталонский клуб не будет этого делать.



"Барселона" хотела бы сохранить Траоре, но не собирается за него платить — ни обозначенную выше сумму, ни какую-либо другую. Испанский гранд лишь готов обменять Адаму на кого-либо из своих игроков, но вероятность этого крайне мала.



По всей видимости, по окончании сезона 26-летний испанец, отметившийся только тремя появлениями в стартовом составе "Барселоны" в Ла Лиге, вернется на "Молинью".