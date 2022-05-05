"Барселона" проведет переговоры насчет Рафиньи

На текущей неделе "Барселона" проведет переговоры насчет приобретения вингера "Лидса" Рафиньи.

Рафинья является лучшим бомбардиром "Лидса" в этом сезоне, забив 10 голов в рамках Премьер-Лиги, однако этого может оказаться недостаточно, чтобы "белые" избежали вылета в Чемпионшип.



Как утверждает The Telegraph, "Барселона" рассматривает Рафинью одной из своих ключевых трансферных целей на лето и со дня на день собирается сделать "Лидсу" два отдельных предложения, зависящих от того, останется ли клуб с "Элланд Роуд" в Премьер-Лиге.



Проще всего "Барселоне" будет, если "Лидс" вылетит. Тогда Рафинья будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 25 миллионов фунтов, как прописано в его контракте.



Договориться с самим Рафиньей для "Барселоны" проблемой не будет. Агентом бразильца выступает Деку, бывший игрок каталонского клуба.



Ранее интерес к Рафинье также проявлял "Ливерпуль", однако в январе "красные" закрыли вакансию флангового нападающего, купив Луиса Диаса у "Порту".