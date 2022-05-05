Анчелотти: "История "Реала" помогает нам не опускать руки"

Наставник "Реала" Карло Анчелотти объяснил камбэк в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" историей своего клуба.

Уступая дома 0:1 и ни разу не пробив в створ к 89-й минуте, "Реал" смог одержать победу 3:1 над "Сити" и выйти в финал турнира, который Королевский клуб выигрывал 13 раз в своей истории.



Анчелотти чувствует, что "Реалу" очень помогает опыт предыдущих побед и спасения матчей, которые кажутся безнадежными.



"Игра была так близка к тому, чтобы закончиться для нас, но нам удалось найти последнюю каплю энергии".



"Мы провели хороший матч против сильного соперника. Конечно, когда нам удалось сравнять счет (по сумме двух матчей), в экстра-таймах психологическое преимущество оказалось на нашей стороне".



"Я не могу сказать, что мы привыкли к такого рода вечерам, но сегодня случилось то, что также случилось против "Челси" и ПСЖ".



"Сложно сказать, почему так происходит. Дело в истории этого клуба, история помогает нам не опускать руки, когда кажется, что все уже кончено".



"Я очень рад выйти в финал и сыграть в Париже с другой отличной командой. Это будет великолепный футбольный матч", — цитирует Анчелотти Sky Sports.