Гвардиоле "тяжело" смириться с упущенной путевкой в финал Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команде тяжело смириться с той манерой, в которой "горожане" вылетели из Лиги Чемпионов.

Выиграв первую полуфинальную встречу 4:3, к 89-й минуте ответной "Сити" вел со счетом 0:1, однако затем случилось нечто неожиданное.



Дубль Родриго позволил "Реалу" перевести игру в экстра-таймы, где все решил заработанный и реализованный пенальти Карима Бензема.



В результате "Реал" выиграл 3:1 и вышел в финал Лиги Чемпионов, где теперь сыграет с "Ливерпулем", а Гвардиоле остается сокрушаться по поводу упущенной возможности.



"У меня были поражения в Лиге Чемпионов, у меня были тяжелые поражения с "Барселоной", когда нам не удавалось достичь финала".



"Но это тяжело для нас, я не могу этого отрицать. Мы были так близки к финалу Лиги Чемпионов".



"В первом тайме мы не играли хорошо, мы не играли в свой футбол. Во втором тайме мы значительно прибавили и после гола контролировали игру".



"Мы нащупали свою игру, но, к сожалению, не смогли довести начатое до конца. Игроки выложились без остатка. Мы были так близки", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.