"Сити" обиднейшим образом уступил путевку в финал Лиги Чемпионов "Реалу"

Родриго "Манчестер Сити" обиднейшим образом упустил путевку в финал Лиги Чемпионов, проиграв в гостях у "Реала" со счетом 3:1.

В стартовый состав "горожан" после травмы на позицию правого защитника вернулся Кайл Уолкер. Он, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва и Рияд Махрез заменили Натана Аке, Илкая Гюндогана, Рахима Стерлинга и Джека Грилиша по сравнению с победой 0:4 над "Лидсом".

Команды начали без раскачки, словно продолжив с того, на чем они остановились на "Этихад" на прошлой неделе. Темп был высок, страсти кипели.

Игра была открытой. Правда, все удары "Реала" оказывались неточными. У "Сити" с попаданием в створ было гораздо лучше, и на 20-й минуте Силва имел реальную возможность открыть счет, однако голкипер хозяев Тибо Куртуа парировал его удар с острого угла.

За первые 45 минут "Реал" так ни разу и не потревожил Эдерсона, а вот "горожане" нанесли четыре точных удара — помимо попытки Силвы, хороший шанс также имел Фил Фоден.

Второй тайм начался со 100-процентного момента у хозяев. Винисиус на дальней штанге замыкал прострел вдоль ворот, но его удар получился неточным.

Счет обязывал "Реал" идти вперед большими силами, однако "Сити" довольно уверенно выдерживал это давление и вдобавок стал получать пространство для контратак.

И на 73-й минуте гостям удалось результативно уколоть соперника. Силва продвинулся с мячом до подступов к штрафной, после чего сделал пас на правый край площадки, а Махрез пробил с левой ноги в ближний угол ворот — 0:1.

Чуть позже пару шансов удвоить преимущество "горожан" имел Грилиш. Но в первом случае мяч после его удара был вынесен с линии ворот, а во втором спас Куртуа.

"Реал" не перестал атаковать, но на свой первый в матче удар в створ наиграл только на последней минуте основного времени. Карим Бензема сделал скидку во вратарскую, где Родриго опередил Эдерсона и протолкнул мяч в сетку — 1:1.

Хозяева воодушевились и тут же забили еще раз. Это Родриго нанес удар головой под перекладину после навеса с правого фланга от Марко Асенсио — 2:1.

Дубль Родриго позволил "Реалу" перевести игру в экстра-таймы, и первая дополнительная 15-минутка началась с того, Бензема заработал для своей команды пенальти. Сам же Карим реализовал 11-метровый — 3:1.

Теперь уже "Сити" требовался гол. Гости принялись отчаянно давить и первый экстра-тайм завершили тем, что Куртуа отразил удар Фодена головой, а вышедший на замену Фернандиньо промахнулся на добивании.

А вот во втором экстра-тайме "Реал" не позволил своему сопернику создать моментов.

"Сити" был на пороге выхода в финал Лиги Чемпионов, но сам же все испортил, пропустив два поздних гола от Родриго. Теперь "горожане" могут подсластить свой сезон лишь титулом Премьер-Лиги.

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 3:1 (0:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 6:5

Голы: Родриго 90, 90, Бензема 95 (пен) — Махрез 73.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао (Вальехо 115), Начо, Менди, Каземиро (Асенсио 75), Кроос (Родриго 68), Модрич (Камавинга 75), Вальверде, Винисиус (Васкес 115), Бензема (Себальос 104).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Зинченко 72), Диаш, Лапорт, Канселу, Родри (Стерлинг 99), Де Брюйне (Гюндоган 72), Силва, Махрез (Фернандиньо 85), Фоден, Жезус (Грилиш 78).

Предупреждения: Модрич, Карвахаль, Милитао, Вальверде — Лапорт, Стерлинг, Зинченко.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2022 00:40

Количество просмотров Просмотров: 4404

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bushwacka 05.05.2022 01:54 # bushwacka
    Хосеп Прекрасноволосый проепал свой Каттегат...

    (ответить)

  2. v-0987654321 05.05.2022 01:49 # v-0987654321
    Мой лох носатый армянин,завидует носу Куртуа)

    (ответить)

  3. v-0987654321 05.05.2022 01:44 # v-0987654321
    Чувствую что в финале все Пенсы за ЛФК)

    (ответить)

  4. jirrort 05.05.2022 01:44 # jirrort
    Азар по привычке унизит ливерпук,ну чтоза топарик.

    (ответить)

  5. vagifspurs 05.05.2022 01:44 # vagifspurs
    Реал это какуля маленькие мои.

    (ответить)

  6. felix-the-cat 05.05.2022 01:43 # felix-the-cat
    Куртуа красава и телку Де брюйне отодрал и сити заодно

    (ответить)

  7. liverpo0ol 05.05.2022 01:42 # liverpo0ol
    За кого в финале будете болеть? За ЛФК или за цельсий?

    (ответить)

  8. jirrort 05.05.2022 01:36 # jirrort
    Этот индус у реала какой-то лютый тип.Каждый раз в нужном месте оказывается.Чуйка на гол запредельная.

    (ответить)

  9. takernotagiver 05.05.2022 01:34 # takernotagiver
    Читаю коменты пенсов и приходит старое английское выражение на ум " Красота в глазах смотрящего ". Все им нейтральные к Челси люди пишут, что те играют ужасно, одни деревяхи в команде и что в этом сезоне на что-то серьёзное не рассчитывайте. А пенсы такие - да нет, просто не везёт, на самом деле команда мощная и готова брать все трофеи)))))))))))))))))))))))))))

    (ответить)

  10. liverpool888 05.05.2022 01:33 # liverpool888
    Эта новость превращается в ветку ненависти одного эстонского мальчика.
    Злые вы, ему сейчас итак плохо.
    Либо свернулся калачиком и скулит, либо забился в угол, обнял коленки и пускает слёзки.
    Не будьте вы бездушными, пожалейте мальчишку!

    (ответить)

  11. felix-the-cat 05.05.2022 01:31 # felix-the-cat
    Великий члениола с 2011 года 1 финал Лч ахуллиард потраченных денег 0 эльче ухахаххаха

    (ответить)

  12. v-0987654321 05.05.2022 01:31 # v-0987654321
    Конченный Лох Тухель

    (ответить)

  13. liverpo0ol 05.05.2022 01:26 # liverpo0ol
    Никчемный миллиардный кусок говна, без характера без яиц без фанатов и без истории просто конченные мрази! Только 1.5 кучерявых болел, как за эту мерзоту можно болеть я хз! За 8 мин 3 мяча пропустили, столько Наташа даже не смогла!

    (ответить)

  14. slash-lfc 05.05.2022 01:25 # slash-lfc
    Никчемная завистливая пидорастерка все пытается скрыть свою жопоболь жалкими скулежными потугами))

    (ответить)

  15. liverpo0ol 05.05.2022 01:24 # liverpo0ol
    1-1=0 ЛЧ

    (ответить)

  16. ygyrbendar 05.05.2022 01:22 # ygyrbendar
    изи как я и предсказывал бензоколонка обоссана 3-1, в следующий раз грузите хаты на мои прогнозы

    (ответить)

  17. felix-the-cat 05.05.2022 01:21 # felix-the-cat
    Хай марвен супер лох хулифан сру макака сосите колбасный хуй

    (ответить)

  18. jjflash68 05.05.2022 01:19 # jjflash68
    Сруманк - вонючий выпердок отстрапоненной сраки.
    Сити не короли, а говнари и самозванцы.

    (ответить)

  19. superperez101 05.05.2022 01:19 # superperez101
    не по сеньке шапка

    (ответить)

  20. v-0987654321 05.05.2022 01:19 # v-0987654321
    Многие завидуют результату ЛФК,
    но мало кто завидует пути его достижения


    (с) Майкл Джексон

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: