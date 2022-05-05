"Сити" обиднейшим образом уступил путевку в финал Лиги Чемпионов "Реалу"

"Манчестер Сити" обиднейшим образом упустил путевку в финал Лиги Чемпионов, проиграв в гостях у "Реала" со счетом 3:1.

В стартовый состав "горожан" после травмы на позицию правого защитника вернулся Кайл Уолкер. Он, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва и Рияд Махрез заменили Натана Аке, Илкая Гюндогана, Рахима Стерлинга и Джека Грилиша по сравнению с победой 0:4 над "Лидсом".



Команды начали без раскачки, словно продолжив с того, на чем они остановились на "Этихад" на прошлой неделе. Темп был высок, страсти кипели.



Игра была открытой. Правда, все удары "Реала" оказывались неточными. У "Сити" с попаданием в створ было гораздо лучше, и на 20-й минуте Силва имел реальную возможность открыть счет, однако голкипер хозяев Тибо Куртуа парировал его удар с острого угла.



За первые 45 минут "Реал" так ни разу и не потревожил Эдерсона, а вот "горожане" нанесли четыре точных удара — помимо попытки Силвы, хороший шанс также имел Фил Фоден.



Второй тайм начался со 100-процентного момента у хозяев. Винисиус на дальней штанге замыкал прострел вдоль ворот, но его удар получился неточным.



Счет обязывал "Реал" идти вперед большими силами, однако "Сити" довольно уверенно выдерживал это давление и вдобавок стал получать пространство для контратак.



И на 73-й минуте гостям удалось результативно уколоть соперника. Силва продвинулся с мячом до подступов к штрафной, после чего сделал пас на правый край площадки, а Махрез пробил с левой ноги в ближний угол ворот — 0:1.



Чуть позже пару шансов удвоить преимущество "горожан" имел Грилиш. Но в первом случае мяч после его удара был вынесен с линии ворот, а во втором спас Куртуа.



"Реал" не перестал атаковать, но на свой первый в матче удар в створ наиграл только на последней минуте основного времени. Карим Бензема сделал скидку во вратарскую, где Родриго опередил Эдерсона и протолкнул мяч в сетку — 1:1.



Хозяева воодушевились и тут же забили еще раз. Это Родриго нанес удар головой под перекладину после навеса с правого фланга от Марко Асенсио — 2:1.



Дубль Родриго позволил "Реалу" перевести игру в экстра-таймы, и первая дополнительная 15-минутка началась с того, Бензема заработал для своей команды пенальти. Сам же Карим реализовал 11-метровый — 3:1.



Теперь уже "Сити" требовался гол. Гости принялись отчаянно давить и первый экстра-тайм завершили тем, что Куртуа отразил удар Фодена головой, а вышедший на замену Фернандиньо промахнулся на добивании.



А вот во втором экстра-тайме "Реал" не позволил своему сопернику создать моментов.



"Сити" был на пороге выхода в финал Лиги Чемпионов, но сам же все испортил, пропустив два поздних гола от Родриго. Теперь "горожане" могут подсластить свой сезон лишь титулом Премьер-Лиги.



"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 3:1 (0:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 6:5



Голы: Родриго 90, 90, Бензема 95 (пен) — Махрез 73.



"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао (Вальехо 115), Начо, Менди, Каземиро (Асенсио 75), Кроос (Родриго 68), Модрич (Камавинга 75), Вальверде, Винисиус (Васкес 115), Бензема (Себальос 104).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Зинченко 72), Диаш, Лапорт, Канселу, Родри (Стерлинг 99), Де Брюйне (Гюндоган 72), Силва, Махрез (Фернандиньо 85), Фоден, Жезус (Грилиш 78).



Предупреждения: Модрич, Карвахаль, Милитао, Вальверде — Лапорт, Стерлинг, Зинченко.