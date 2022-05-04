Рангник призвал МЮ купить двух "современных нападающих"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник призвал свой клуб купить двух нападающих современного типа.

В этом сезоне бремя бомбардира в "Юнайтед" на себя взвалил 37-летний Криштиану Роналду, который забил 24 гола в 38 матчах с учетом всех соревнований.



Однако Рангник считает, что "красным дьяволам" нужны универсальные нападающие, которые разделят с ветераном это бремя.



"Криштиану — не центральный нападающий, и он не хочет играть на этой позиции. Очевидно, что этот клуб нуждается минимум в двух новых нападающих, которые добавят команде мастерства и вариантов игры. Я бы даже не стал называть их вингерами".



"Речь про двух нападающих, современных нападающих, и они не обязаны быть вингерами. Если вы посмотрите на международный футбол, то не так много команд играют с двумя нападающими. Большинство играет либо с тремя нападающими, либо с "ложной девяткой".



"Если вы посмотрит на "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", то они обладают в своем составе пятью-шестью нападающими топ-уровня".



"Еще четыре недели назад Габриэль Жезус почти не играл. Теперь он играет регулярно. Вы можете спросить меня, играет он центрального нападающего или вингера? А Джек Грилиш, он вингер или нападающий?"



"Все они — нападающие и могут играть на различных позициях. Они могут меняться местами, они могут проводить ротацию. У нас нет большого количества таких игроков", — цитирует Рангника The Guadian.