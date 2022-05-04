Тен Хаг не сможет предотвратить уход Лингарда из МЮ
Вингер Джесси Лингард собирается покинуть "Манчестер Юнайтед", даже если новый главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг захочет сохранить его.
На прошлой неделе в прессе появились слухи, что Тен Хаг выразил желание побеседовать с Лингардом, следствием чего может быть продление истекающего в конце сезона контракта Джесси.
Однако The Guardian утверждает, что Лингард все-таки покидает "Юнайтед", и делает это Джесси с чувством разочарования. 29-летнего англичанина и его семью глубоко ранило то, что его родной клуб не дал ему попрощаться с публикой "Олд Траффорд" в минувший уикенд.
У Лингарда есть и другие причины обижаться на "Юнайтед". Во-первых, "красные дьяволы" нарушили свои обещания насчет игрового времени после его возвращения из аренды в "Вест Хэме". Во-вторых, переход Джесси в "Ньюкасл" в январе оказался заблокирован.
04.05.2022 22:00
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Бревно безхарактерное ,давно надо было на ёлки отправить.
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