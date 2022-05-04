Рэтклифф готов сделать повторное предложение по "Челси"

Сэр Джим Рэтклифф собирается направить повторное предложение о покупке "Челси", если Тодд Бели не согласует сделку до конца текущей недели.

Ранее в среду представитель Рэтклиффа подтвердил Bloomberg, что выдвинутое на прошлой неделе предложение сэра Джима в 4.25 млрд. фунтов было "сразу же отклонено".



Однако The Telegraph сообщает в эксклюзивном материале, что Рэтклифф не спешит признавать свое поражение.



До конца текущей недели действует так называемый "период исключительности" (period of exclusivity), когда выступающая продавцом сторона может вести переговоры только с Бели, который был назван наиболее предпочтительным претендентом на покупку "Челси".



Если в установленный срок американский бизнесмен не договорится с банком Raine Group, которому нынешний владелец "синих" Роман Абрамович поручил продать клуб, Рэтклифф повторно направит свое предложение.



Добавим, Рэтклифф с детства болеет за "Манчестер Юнайтед", но вот уже 10 лет является держателем сезонного абонемента "Челси". На прошлой неделе, перед подачей своего предложения, сэр Джим провел встречу с президентом "синих" Брюсом Баком, а также налаживает отношения с фанатами лондонского клуба.