Лэмпарду предъявлены обвинения насчет его комментариев после мерсисайдского дерби

FA предъявила обвинения главному тренеру "Эвертона" Фрэнку Лэмпарду по поводу его комментариев после дерби с "Ливерпулем".

Напомним, после поражения 2:0 в мерсисайдском дерби в прошлом месяце Лэмпард пожаловался на судейство и заявил, что его команда не получила "чистый пенальти" в эпизоде с падением нападающего "ирисок" Энтони Гордона.



Фрэнк поставил под сомнение непредвзятость рефери Стюарта Аттуэлла и системы VAR, заявив, что пенальти был бы назначен, если бы похожим образом на противоположном краю поля упал нападающий "красных" Мохамед Салах.



Ассоциации такие слова не понравились, и теперь у Лэмпарда есть время до понедельника, 9 мая, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.