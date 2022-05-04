Лэмпарду предъявлены обвинения насчет его комментариев после мерсисайдского дерби
FA предъявила обвинения главному тренеру "Эвертона" Фрэнку Лэмпарду по поводу его комментариев после дерби с "Ливерпулем".
Напомним, после поражения 2:0 в мерсисайдском дерби в прошлом месяце Лэмпард пожаловался на судейство и заявил, что его команда не получила "чистый пенальти" в эпизоде с падением нападающего "ирисок" Энтони Гордона.
Фрэнк поставил под сомнение непредвзятость рефери Стюарта Аттуэлла и системы VAR, заявив, что пенальти был бы назначен, если бы похожим образом на противоположном краю поля упал нападающий "красных" Мохамед Салах.
Ассоциации такие слова не понравились, и теперь у Лэмпарда есть время до понедельника, 9 мая, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.
04.05.2022 20:00
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