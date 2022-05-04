Лэмпарду предъявлены обвинения насчет его комментариев после мерсисайдского дерби

Фрэнк Лэмпард FA предъявила обвинения главному тренеру "Эвертона" Фрэнку Лэмпарду по поводу его комментариев после дерби с "Ливерпулем".

Напомним, после поражения 2:0 в мерсисайдском дерби в прошлом месяце Лэмпард пожаловался на судейство и заявил, что его команда не получила "чистый пенальти" в эпизоде с падением нападающего "ирисок" Энтони Гордона.

Фрэнк поставил под сомнение непредвзятость рефери Стюарта Аттуэлла и системы VAR, заявив, что пенальти был бы назначен, если бы похожим образом на противоположном краю поля упал нападающий "красных" Мохамед Салах.

Ассоциации такие слова не понравились, и теперь у Лэмпарда есть время до понедельника, 9 мая, чтобы ответить на выдвинутые обвинения.


Метки FA, Ливерпуль, Лэмпард, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1106

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shakur 04.05.2022 20:38 # shakur
    В качестве наказания будет носить футболку Челси, неделю!

    (ответить)

  2. mrjingles 04.05.2022 20:24 # mrjingles
    Приговорят к пожизненному в ЧШ

    (ответить)

  3. vals1702 04.05.2022 20:10 # vals1702
    в шип это говнище

    (ответить)

  4. redstyle 04.05.2022 20:05 # redstyle
    Собака лает, караван идёт!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: