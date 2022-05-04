Салах хочет забить 40 голов в этом сезоне

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что его персональная цель — забить 40 голов в этом сезоне.

Салах выдающимся образом проводит этот сезон и после выезда к "Вильярреалу" в Лиге Чемпионов может похвастать 30 забитыми голами и 15 результативными передачами.



И если по "ассистам" свою норму он уже выполнил, то по голам 29-летний египтянин пока не дотянул до установленной собой же планки.



"На старте сезона я всегда ставлю перед собой цели. Я знаю, чего хочу индивидуально и коллективно. Поэтому я знаю, как складывается мой сезон".



"Пока я не достиг своих целей. Да, у меня большие ожидания в отношении себя. Если честно, я никогда не говорил этого прежде, но до старта сезона я нацелился на 40 голов и 15 результативных передач в этом сезоне".



"Мне нужно сосредоточиться на этих целях! Трент (Александер-Арнольд) будет зол от того, что у меня больше всего результативных передач в Премьер-Лиге, но я хочу быть лучшим во всем", — сообщил Салах BT Sport.