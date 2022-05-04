Ходжсон подтвердил свой уход из "Уотфорда" в конце сезона
Главный тренер "Уотфорда" Рой Ходжсон подтвердил, что не останется в клубе на следующий сезон.
Ходжсон возглавил "Уотфорд" только в январе, взявшись решать задачу по выживанию в Премьер-Лиге, однако домашнее поражение 1:2 от "Бернли" в минувший уикенд оставляет "шершням" исключительно математические шансы избежать вылета.
В среду 74-летний англичанин получил Орден британской империи степени "командор" (CBE), после чего подтвердил, что четыре оставшихся матча сезона станут его последними в "Уотфорде" и в Премьер-Лиге вообще.
"Конечно, это был краткосрочный контракт. Я сразу дал понять клубу, что берусь за работу только до конца сезона. Я возобновил карьеру, чтобы выполнить эту работу".
"К сожалению, сейчас это заканчивается. Я получил удовольствие от этой работы. Думаю, я больше не буду выдвигать свое имя для будущих вызовов в мире Премьер-Лиги".
"Это очень требовательный мир, и я заслужил свое право отойти назад, насладившись свободой и возможностью провести время с женой и сыном", — сообщил Ходжсон Sky Sports.
04.05.2022 18:00
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