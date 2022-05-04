Предложение Рэтклиффа по "Челси" было "сразу же отклонено"

Предложение сэра Джима Рэтклиффа о покупке "Челси" было "сразу же отклонено".

Напомним, в прошлую пятницу Рэтклифф, основатель нефтехимической компании Ineos, предложил 4.25 млрд. фунтов за "Челси", хотя не участвовал в процессе определения наиболее предпочтительного претендента на покупку клуба.



Попытка британского бизнесмена с наскоку опередить конкурентов провалились, поэтому консорциум совладельца "ЛА Доджерс" Тодда Бели остается фаворитом на роль нового владельца "синих".



"Наше предложение было сразу же отклонено Raine, но мы продолжим напоминать людям, что мы никуда не уходим", — сообщил директор Ineos Том Кротти Bloomberg.