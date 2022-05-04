У "Челси" есть время до 31 мая, чтобы сменить владельцев

Британское правительство дало "Челси" срок до 31 мая, чтобы сменить владельцев.

На прошлой неделе торговый банк Raine Group, которому нынешний владелец "Челси" Роман Абрамович поручил осуществить продажу клуба, выбрал американца Тодда Бели как наиболее предпочтительного претендента.



Правда, в последний момент богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклфф предложил 4.25 млрд. фунтов за "Челси", а Абрамович потребовал назад 1.6 млрд. фунтов, которые ему должен клуб со "Стэмфорд Бридж".



В свете последних событий ситуация с продажей "Челси" выглядит запутанной, однако британское правительство заинтересовано в ее скорейшем разрешении.



31 мая заканчивается срок специальной лицензии, которую власти выдали "синим", чтобы играть матчи и платить зарплаты, несмотря на наложенные на Абрамовича санкции. Именно к этой дате у клуба должен появиться новый хозяин.



Если дедлайн будет просрочен, возникнет "реальный риск" банкротства "Челси", утверждает ESPN.