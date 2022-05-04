Оуэн: "Ван Дейк — лучший центральный защитник всех времен"

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" является лучшим центральным защитником всех времен.

Пропустив почти весь прошлый сезон из-за тяжелой травмы, в этой кампании Ван Дейк вернулся на привычно высокий уровень и сейчас помогает "Ливерпулю" претендовать на завоевание всех четырех доступных трофеев.



Оуэн восхищается 30-летним голландцем, но думает, что тому не хватает трофеев для подлинного величия.



"Я пойду дальше и скажу, что он лучший центральный защитник всех времен".



"Я смотрю на Ван Дейка как на центрального защитника и думаю: "Да как ты его остановишь?" Он больше, быстрее, сильнее любого другого, он блестяще обращается с мячом, забивает голы. Я никогда такого не видел".



"Медали — это единственное, что говорит против него в данный момент. Только одна медаль Премьер-Лиги, одна Лиги Чемпионов. Люди вроде Рио (Фердинанда), Мальдини, Барези, которые считаются великими, обладают множеством медалей. Но в остальном я не думаю, что вы можете найти кого-либо лучше, чем он", — сообщил Оуэн BT Sport.