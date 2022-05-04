Лукаку не вернется в Италию, но может перейти в "Баварию"

Ромелу Лукаку Наиболее вероятным направлением для нападающего "Челси" Ромелу Лукаку является "Бавария".

Спустя считанные месяцы после своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов Лукаку дал откровенное интервью и признался, что скучает по чемпионам Серии А.

С тех пор Лукаку регулярно сватают назад в "Интер", а также интерес к Ромелу приписывают "Милану". Однако TEAMtalk стало известно от своих источников, что 28-летний бельгиец не вернется в Италию.

Дело в том, что "Интер" испытывает серьезные финансовые затруднения и надеется завершить летнее трансферное окно с прибылью. А "Милан" не выглядит привлекательно для Лукаку, зарабатывающего 300,000 фунтов в неделю.

Куда более вероятным направлением для Ромелу выглядит "Бавария", которая подыскивает себе нового бомбардира в силу вероятного расставания с Робертом Левандовски.

Либо Лукаку может остаться в "Челси" и сражаться за место в планах главного тренера Томаса Тухеля.


Метки Бавария, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2022 14:00

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