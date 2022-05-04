Лукаку не вернется в Италию, но может перейти в "Баварию"

Наиболее вероятным направлением для нападающего "Челси" Ромелу Лукаку является "Бавария".

Спустя считанные месяцы после своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов Лукаку дал откровенное интервью и признался, что скучает по чемпионам Серии А.



С тех пор Лукаку регулярно сватают назад в "Интер", а также интерес к Ромелу приписывают "Милану". Однако TEAMtalk стало известно от своих источников, что 28-летний бельгиец не вернется в Италию.



Дело в том, что "Интер" испытывает серьезные финансовые затруднения и надеется завершить летнее трансферное окно с прибылью. А "Милан" не выглядит привлекательно для Лукаку, зарабатывающего 300,000 фунтов в неделю.



Куда более вероятным направлением для Ромелу выглядит "Бавария", которая подыскивает себе нового бомбардира в силу вероятного расставания с Робертом Левандовски.



Либо Лукаку может остаться в "Челси" и сражаться за место в планах главного тренера Томаса Тухеля.