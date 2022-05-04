Фердинанд считает Диаса лучшим приобретением сезона

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса лучшим приобретением этого сезона.

Накануне Диас появился на замену в перерыве ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала". Луис помог "Ливерпулю" переломить игру и лично забил второй гол, который окончательно похоронил надежды испанской команды.



Фердинанд высоко оценивает вклад Диаса в победу "красных" со счетом 2:3, а также готов назвать Луиса лучшим приобретением сезона, хотя колумбиец и прибыл в Англию лишь три месяца назад.



"Диас сделал разницу. Его умение обыгрывать один в один... Он появился на замену и оказал гипнотическое влияние на соперников".



"Его дриблинг, то, как он нервирует защитников, его трюкачество... Он потрясающий игрок и одно из лучших — если не самое лучшее — приобретение сезона, на мой взгляд".



"Партнеры по команде любят его и его энергию, которую он излучает", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.