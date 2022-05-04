Фердинанд считает Диаса лучшим приобретением сезона
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса лучшим приобретением этого сезона.
Накануне Диас появился на замену в перерыве ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала". Луис помог "Ливерпулю" переломить игру и лично забил второй гол, который окончательно похоронил надежды испанской команды.
Фердинанд высоко оценивает вклад Диаса в победу "красных" со счетом 2:3, а также готов назвать Луиса лучшим приобретением сезона, хотя колумбиец и прибыл в Англию лишь три месяца назад.
"Диас сделал разницу. Его умение обыгрывать один в один... Он появился на замену и оказал гипнотическое влияние на соперников".
"Его дриблинг, то, как он нервирует защитников, его трюкачество... Он потрясающий игрок и одно из лучших — если не самое лучшее — приобретение сезона, на мой взгляд".
"Партнеры по команде любят его и его энергию, которую он излучает", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
04.05.2022 13:00
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Последние комментарии:
главное надеюсь в финале выйдет матип а не конате, еще молод слишком
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Потенциально Грилиш лучше намного, тем более брит, этот наемник расслабиться к новому сезону.
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разъебет голубую помойку в финале
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Рио прав
https://youtu.be/rA45OfuZZPA
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ЧТо Бы ты Выбрал:
Луис Диас + 65 млн
или ГРИЛИШ - 100 млн?!
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ограниченный игрок без удара и паса некоторое время набивает стату тупо на фарте и эмоциональном подъеме после перехода из порту. Развели скузню, наш Грилиш куда талантливее.
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Факт братишки пока долбаебы покупают за 100 млн алкаша Грилиша другие долбаеба Чмокаку за 130 колбаса оформляет очередного топаря за 37 млн))) сосать + лежать уххехехехехехехе
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