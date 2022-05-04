Фердинанд считает Диаса лучшим приобретением сезона

Луис Диас Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса лучшим приобретением этого сезона.

Накануне Диас появился на замену в перерыве ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала". Луис помог "Ливерпулю" переломить игру и лично забил второй гол, который окончательно похоронил надежды испанской команды.

Фердинанд высоко оценивает вклад Диаса в победу "красных" со счетом 2:3, а также готов назвать Луиса лучшим приобретением сезона, хотя колумбиец и прибыл в Англию лишь три месяца назад.

"Диас сделал разницу. Его умение обыгрывать один в один... Он появился на замену и оказал гипнотическое влияние на соперников".

"Его дриблинг, то, как он нервирует защитников, его трюкачество... Он потрясающий игрок и одно из лучших — если не самое лучшее — приобретение сезона, на мой взгляд".

"Партнеры по команде любят его и его энергию, которую он излучает", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Вильярреа, Диас, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2022 13:00

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  1. tursa 04.05.2022 13:35 # tursa
    главное надеюсь в финале выйдет матип а не конате, еще молод слишком

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  2. slavaukraine 04.05.2022 13:27 # slavaukraine
    Потенциально Грилиш лучше намного, тем более брит, этот наемник расслабиться к новому сезону.

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  3. superperez101 04.05.2022 13:23 # superperez101
    разъебет голубую помойку в финале

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  4. shakur 04.05.2022 13:09 # shakur
    Рио прав
    https://youtu.be/rA45OfuZZPA

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  5. naby-keita 04.05.2022 13:07 # naby-keita
    ЧТо Бы ты Выбрал:

    Луис Диас + 65 млн
    или ГРИЛИШ - 100 млн?!

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  6. true-manc 04.05.2022 13:05 # true-manc
    ограниченный игрок без удара и паса некоторое время набивает стату тупо на фарте и эмоциональном подъеме после перехода из порту. Развели скузню, наш Грилиш куда талантливее.

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  7. felix-the-cat 04.05.2022 13:01 # felix-the-cat
    Факт братишки пока долбаебы покупают за 100 млн алкаша Грилиша другие долбаеба Чмокаку за 130 колбаса оформляет очередного топаря за 37 млн))) сосать + лежать уххехехехехехехе

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