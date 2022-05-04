Анонс матча "Реал" — "Манчестер Сити"

В среду вечером "Реал" и "Манчестер Сити" определят соперника "Ливерпуля" по финалу Лиги Чемпионов в сезоне 2021/22.

На прошлой неделе "Сити" и "Реал" устроили настоящий футбольный спектакль на "Этихад". "Горожане" победили 4:3, но создали достаточно моментов, чтобы иметь преимущество больше, чем в один мяч.



"Это была славная открытая игра. Мы счастливы — могло быть лучше, но могло быть и гораздо хуже", — заявил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции.



"Реал" в минувший уикенд отпраздновал чемпионство в Ла Лиге, поэтому теперь может всецело сосредоточиться на Лиге Чемпионов, тогда как "Сити" в Премьер-Лиге не дает расслабиться "Ливерпуль".



- На прошлой неделе случился всего лишь второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов с семью голами. Первым была победа "Ливерпуля" 5:2 над "Ромой" в сезоне 2017/18.



- "Сити" выиграл все три последних матча против "Реала" в Лиге Чемпионов. Только "Аяксу" "Баварии" удавалось одержать четыре победы кряду против Королевского клуба в еврокубках.



- "Сити" преодолевал раунд плей-офф Лиги Чемпионов в девяти случаях из 10 последних, когда выигрывал первую встречу, оступившись лишь против "Монако" (победа 5:3, поражение 1:3).



- Проигрывая первую встречу в 1/2 финала Лиги Чемпионов, "Реал" вылетал во всех пяти таких последних случаях.



- "Сити" может выйти в финал Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов второй сезон подряд. Прежде из числа английских команд это удавалось только "Ливерпулю", "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест".



- "Реал" проиграл оба последних матча в Лиге Чемпионов, но с Карло Анчелотти как тренером три поражения кряду еще никогда не случались в этом соревновании.



- Нападающий "Реала" Карим Бензеа забил девять голов в плей-офф этого розыгрыша Лиги Чемпионов — только у Криштиану Роналду в сезоне 2016/17 было больше (10).



Пропустивший пять последних матчей из-за травмы лодыжки защитник "Сити" Кайл Уолкер может вернуться на поле. Жоау Канселу также доступен, пропустив первую встречу из-за дисквалификации. Джон Стоунс в лазарете.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч



"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия). Первый матч — 3:4



Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция