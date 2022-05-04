Анонс матча "Реал" — "Манчестер Сити"

Кевин Де Брюйне и Фил Фоден В среду вечером "Реал" и "Манчестер Сити" определят соперника "Ливерпуля" по финалу Лиги Чемпионов в сезоне 2021/22.

На прошлой неделе "Сити" и "Реал" устроили настоящий футбольный спектакль на "Этихад". "Горожане" победили 4:3, но создали достаточно моментов, чтобы иметь преимущество больше, чем в один мяч.

"Это была славная открытая игра. Мы счастливы — могло быть лучше, но могло быть и гораздо хуже", — заявил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции.

"Реал" в минувший уикенд отпраздновал чемпионство в Ла Лиге, поэтому теперь может всецело сосредоточиться на Лиге Чемпионов, тогда как "Сити" в Премьер-Лиге не дает расслабиться "Ливерпуль".

- На прошлой неделе случился всего лишь второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов с семью голами. Первым была победа "Ливерпуля" 5:2 над "Ромой" в сезоне 2017/18.

- "Сити" выиграл все три последних матча против "Реала" в Лиге Чемпионов. Только "Аяксу" "Баварии" удавалось одержать четыре победы кряду против Королевского клуба в еврокубках.

- "Сити" преодолевал раунд плей-офф Лиги Чемпионов в девяти случаях из 10 последних, когда выигрывал первую встречу, оступившись лишь против "Монако" (победа 5:3, поражение 1:3).

- Проигрывая первую встречу в 1/2 финала Лиги Чемпионов, "Реал" вылетал во всех пяти таких последних случаях.

- "Сити" может выйти в финал Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов второй сезон подряд. Прежде из числа английских команд это удавалось только "Ливерпулю", "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест".

- "Реал" проиграл оба последних матча в Лиге Чемпионов, но с Карло Анчелотти как тренером три поражения кряду еще никогда не случались в этом соревновании.

- Нападающий "Реала" Карим Бензеа забил девять голов в плей-офф этого розыгрыша Лиги Чемпионов — только у Криштиану Роналду в сезоне 2016/17 было больше (10).

Пропустивший пять последних матчей из-за травмы лодыжки защитник "Сити" Кайл Уолкер может вернуться на поле. Жоау Канселу также доступен, пропустив первую встречу из-за дисквалификации. Джон Стоунс в лазарете.

Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия). Первый матч — 3:4

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 157

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bushwacka 04.05.2022 12:11 # bushwacka
    Верю в Йошку Гвардиолу...

    (ответить)

  2. slash-lfc 04.05.2022 12:05 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Все могут КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. roberto-89 04.05.2022 12:03 # roberto-89
    04.05.2022 12:00 #
    negan

    0
    ЛЧ
    0

    Источник: http://fapl.ru/posts/92963/?c=1#c7556600
    ухехехеххехехехеххехехеххехех все что нужно знать о сытей из обоссанного мочестыра пхихихиххихихихихиххиххихихихихихиххи

    (ответить)

  4. shakur 04.05.2022 12:03 # shakur
    Нас ожидает игра в поддавки

    (ответить)

  5. roberto-89 04.05.2022 12:02 # roberto-89
    "Челси" могут исключить из Премьер-Лиги, если лондонский клуб не сменит владельцев до нового сезона. (The Telegraph)

    Источник: http://fapl.ru/posts/92962/
    надеюсь такого позора не будет ))))) маленькие пенсята не унывайте пхихиххиххихиххихихиххихихихихихихиххихихихиххихихихихиххих

    (ответить)

  6. negan 04.05.2022 12:00 # negan
    0
    ЛЧ
    0

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: