"Челси" может купить Гвардиола
"Челси" добавил защитника Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг" в список своих трансферных целей на грядущее лето.
В конце этого сезона "Челси" попрощается с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, последняя надежда продлить сотрудничество с которыми была перечеркнута наложенными на клуб санкциями.
Эти потери подталкивают "синих" к приглашению сразу двух новичков в центр обороны летом, и Goal утверждает, что на радаре у лондонцев находится Гвардиол.
"Челси" следит за Гвардиолом с момента, как Йошко пробился в первую команду загребского "Динамо". Скауты "синих" несколько раз отправлялись просматривать 20-летнего хорвата в деле.
Помимо Гвардиола, который приехал в Лейпциг из Загреба только прошлым летом, "Челси" также проявляет интерес к Жюлю Кунде из "Севильи", Преснелю Кимпембе из ПСЖ и Хосе Хименесу из "Атлетико".
04.05.2022 10:00
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Кто кого хочет? Непонятно
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КОРОЛЬ!!!
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Я удивился)))
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ахаха
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