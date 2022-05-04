"Челси" может купить Гвардиола

Йошко Гвардиол "Челси" добавил защитника Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг" в список своих трансферных целей на грядущее лето.

В конце этого сезона "Челси" попрощается с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, последняя надежда продлить сотрудничество с которыми была перечеркнута наложенными на клуб санкциями.

Эти потери подталкивают "синих" к приглашению сразу двух новичков в центр обороны летом, и Goal утверждает, что на радаре у лондонцев находится Гвардиол.

"Челси" следит за Гвардиолом с момента, как Йошко пробился в первую команду загребского "Динамо". Скауты "синих" несколько раз отправлялись просматривать 20-летнего хорвата в деле.

Помимо Гвардиола, который приехал в Лейпциг из Загреба только прошлым летом, "Челси" также проявляет интерес к Жюлю Кунде из "Севильи", Преснелю Кимпембе из ПСЖ и Хосе Хименесу из "Атлетико".


Метки Гвардиол, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2022 10:00

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  1. liver-winner 04.05.2022 10:21 # liver-winner
    Кто кого хочет? Непонятно

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  2. jirrort 04.05.2022 10:21 # jirrort
    КОРОЛЬ!!!

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  3. bes-ter 04.05.2022 10:12 # bes-ter
    Я удивился)))

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  4. newlogin 04.05.2022 10:02 # newlogin
    ахаха

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