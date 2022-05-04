"Челси" может купить Гвардиола

"Челси" добавил защитника Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг" в список своих трансферных целей на грядущее лето.

В конце этого сезона "Челси" попрощается с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, последняя надежда продлить сотрудничество с которыми была перечеркнута наложенными на клуб санкциями.



Эти потери подталкивают "синих" к приглашению сразу двух новичков в центр обороны летом, и Goal утверждает, что на радаре у лондонцев находится Гвардиол.



"Челси" следит за Гвардиолом с момента, как Йошко пробился в первую команду загребского "Динамо". Скауты "синих" несколько раз отправлялись просматривать 20-летнего хорвата в деле.



Помимо Гвардиола, который приехал в Лейпциг из Загреба только прошлым летом, "Челси" также проявляет интерес к Жюлю Кунде из "Севильи", Преснелю Кимпембе из ПСЖ и Хосе Хименесу из "Атлетико".