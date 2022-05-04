Габриэль планирует остаться в "Арсенале"

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс готов отвергнуть интерес топ-клубов, чтобы остаться на "Эмирейтс".

Габриэль очень уверенно проводит свой второй английский сезон, помогая "Арсеналу" удерживать место в топ-4 Премьер-Лиги за четыре матча до финиша.



Согласно слухам, своей игрой 24-летний бразилец привлек внимание "Барселоны". Также экс-защитника "Лилля" сватают в "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".



Однако Daily Express стало известно, что Габриэль связывает свое будущее с "Арсеналом" и не помышляет о смене клуба в летнее трансферное окно.



Габриэль, сыгравший 31 матч в этом сезоне Премьер-Лиги, и его молодая семья более чем счастливы в Северном Лондоне.