Де Брюйне: "Победа в Лиге Чемпионов изменила бы облик "Сити"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что победа в Лиге Чемпионов изменила бы облик клуба.

За время работы Хосепа Гвардиола "Сити" добился огромных успехов на внутренней арене, и только Лига Чемпионов никак не покорится "горожанам".

Однако в среду у "Сити" будет возможность второй сезон подряд достичь финала Лиги Чемпионов, и Де Брюйне чувствует, что завоевание этого трофея вывело бы клуб на новый уровень.

"Думаю, победа в Лиге Чемпионов изменила бы внешний облик клуба. Будучи игроком, ты хочешь выигрывать трофеи, и мы действительно хотим выиграть этот. Тот факт, что мы много лет сражаемся и добираемся до поздних стадий, говорит, что наши дела идут хорошо".

"Это кубковый турнир, где очень высокая конкуренция, поэтому его очень сложно выиграть, но если вы посмотрите на нашу игру, а я здесь уже более семи лет, то мы играли очень хорошо. Мы его пока не выиграли, но эта победа заставила бы говорить о нас иначе", — цитирует Де Брюйне ESPN.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 04.05.2022 08:59 # liverbro
    Мешок есть мешок,особенно когда УЕФА не банит за явные нарушения.бабло правит миром

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  2. electric 04.05.2022 08:16 # electric
    Реал должен чпокнуть БАРОНЕСС!!!

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  3. vals1702 04.05.2022 08:16 # vals1702
    забаненый клуб в ЛЧ - позор УЕФА

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  4. mancityman 04.05.2022 08:16 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. shakur 04.05.2022 08:11 # shakur
    Облик - да. Но суть МС это не изменит.

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  6. true-manc 04.05.2022 08:07 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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