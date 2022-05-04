Де Брюйне: "Победа в Лиге Чемпионов изменила бы облик "Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что победа в Лиге Чемпионов изменила бы облик клуба.
За время работы Хосепа Гвардиола "Сити" добился огромных успехов на внутренней арене, и только Лига Чемпионов никак не покорится "горожанам".
Однако в среду у "Сити" будет возможность второй сезон подряд достичь финала Лиги Чемпионов, и Де Брюйне чувствует, что завоевание этого трофея вывело бы клуб на новый уровень.
"Думаю, победа в Лиге Чемпионов изменила бы внешний облик клуба. Будучи игроком, ты хочешь выигрывать трофеи, и мы действительно хотим выиграть этот. Тот факт, что мы много лет сражаемся и добираемся до поздних стадий, говорит, что наши дела идут хорошо".
"Это кубковый турнир, где очень высокая конкуренция, поэтому его очень сложно выиграть, но если вы посмотрите на нашу игру, а я здесь уже более семи лет, то мы играли очень хорошо. Мы его пока не выиграли, но эта победа заставила бы говорить о нас иначе", — цитирует Де Брюйне ESPN.
04.05.2022 08:00
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Мешок есть мешок,особенно когда УЕФА не банит за явные нарушения.бабло правит миром
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Реал должен чпокнуть БАРОНЕСС!!!
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забаненый клуб в ЛЧ - позор УЕФА
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КОРОЛИ!!!
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Облик - да. Но суть МС это не изменит.
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КОРОЛИ!!!
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