Де Брюйне: "Победа в Лиге Чемпионов изменила бы облик "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что победа в Лиге Чемпионов изменила бы облик клуба.

За время работы Хосепа Гвардиола "Сити" добился огромных успехов на внутренней арене, и только Лига Чемпионов никак не покорится "горожанам".



Однако в среду у "Сити" будет возможность второй сезон подряд достичь финала Лиги Чемпионов, и Де Брюйне чувствует, что завоевание этого трофея вывело бы клуб на новый уровень.



"Думаю, победа в Лиге Чемпионов изменила бы внешний облик клуба. Будучи игроком, ты хочешь выигрывать трофеи, и мы действительно хотим выиграть этот. Тот факт, что мы много лет сражаемся и добираемся до поздних стадий, говорит, что наши дела идут хорошо".



"Это кубковый турнир, где очень высокая конкуренция, поэтому его очень сложно выиграть, но если вы посмотрите на нашу игру, а я здесь уже более семи лет, то мы играли очень хорошо. Мы его пока не выиграли, но эта победа заставила бы говорить о нас иначе", — цитирует Де Брюйне ESPN.