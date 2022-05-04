Салах хочет сыграть в финале Лиги Чемпионов с "Реалом"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что предпочитает сыграть в финале Лиги Чемпионов с "Реалом", а не "Манчестер Сити".

Победив "Вильярреал" по сумме двух матчей со счетом 2:5 на стадии полуфинала Лиги Чемпионов, "Ливерпуль" обеспечил себе участие в третьем финале в этом сезоне — после Кубка Лиги и Кубка Англии.



Соперник "Ливерпуля" по матчу в Париже 28 мая определится в среду вечером, и Салах надеется, что это будет "Реал", который нанес "красным" поражение в финале в Киеве 2018 году, когда сам Мохамед получил травму плеча и в слезах досрочно покинул поле.



"Я должен быть честен, я хочу сыграть с Мадридом. "Сити" — очень тяжелый соперник. Мы уже несколько раз играли против них в этом сезоне".



"Но если вы спросите мое личное мнение, то я предпочитаю Мадрид, потому что мы проиграли им в финале. Поэтому я хочу сыграть против них и надеюсь, мы победим", — сообщил Салах BT Sport.