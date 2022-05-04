Клопп: "Выдающаяся реакция на первый тайм"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою команду за реакцию за провальный первый тайм в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против "Вильярреала".

Выездной матч против "Вильярреала" начался для "Ливерпуля" кошмарно — с пропущенного гола уже на третьей минуте. Под занавес первого тайма "красные" пропустили еще раз, за 45 минут так и не пробив в створ чужих ворот.



Однако во втором тайме "Ливерпуль" преобразился, вырвал победу 2:3 и вышел в финал Лиги Чемпионов. Клопп остался очень доволен, как его команда вернулась в игру.



"Это была выдающаяся реакция, потому что мы весьма усложнили себе жизнь. Мы заранее знали, что такого рода вещи могут случиться. Но в жизни важно, как ты отреагируешь, когда дела не идут по-твоему".



"Естественно, пропустить гол на третьей минуте — это не то, чего ты хочешь. "Вильярреал" получил импульс, и нужно отдать им должное — это невероятно, как у них поставлена игра. Они подвергали нас давлению по всему полю".



"У нас совершенно не шла игра. Я сказал парням: "Они получили импульс, но они могут его и лишиться. Одна ситуация, и мы можем вернуться в игру".



"Нам пришлось натравить себя на них. И вдруг внезапно мы вернулись в игру, забили голы и сделали финал реальностью", — цитирует Клоппа Evening Standard.