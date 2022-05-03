"Борнмут" вышел в Премьер-Лигу

Вторая прямая путевка из Чемпионшипа в Премьер-Лигу досталась "Борнмуту".

Во вторник вечером "Борнмут" одержал победу 1:0 над "Ноттингем Форест", благодаря чему, за один матч до завершения сезона, гарантировал себе второе место во втором английском дивизионе.



Таким образом, "Борнмут" возвращается в элиту после двух лет выступлений в Чемпионшипе. А для главного тренера "вишенок" Скотта Паркера это второе повышение в классе за три последних сезона — он также выводил в Премьер-Лигу "Фулхэм" (2019/20).



Добавим, что "Ноттингем Форест" и "Хаддерсфилд" уже обеспечили себе места в зоне плей-офф Чемпионшипа. На два оставшихся места претендуют "Шеффилд Юнайтед", "Лутон", "Мидлсбро" и "Миллуолл".