Варан предвкушает совместную работу с Тен Хагом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан признался, что предвкушает совместную работу с новым главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.

По окончании этого сезона Ральф Рангник уступит тренерский мостик "Юнайтед" Тен Хагу, и Варан под впечатлением от достижений Эрика в "Аяксе".



Рафаэль надеется, что Тен Хаг наладит игру "дьяволов" и добавит им стабильности.



"Я играл против них ("Аякса") в Лиге Чемпионов, и они были очень хороши. Мне будет очень интересно поработать с ним, я нахожусь в предвкушении. Думаю, у него хороший опыт, и он хороший человек для этого клуба".



"Думаю, у нас хорошие игроки, игроки с опытом. Мы можем лучше контролировать игру во время матчей. Иногда мы можем очень хорошо сыграть 20-30 минут и плохо сыграть следующие 10-15 минут".



"Мы потеряли много очков, играя таким образом. Думаю, если мы будем стабильны, то сможем значительно прибавить, так что это коллективная вещь, над которой нам нужно поработать".



"Думаю, нам нужен полный предсезонный период, чтобы набрать форму. Думаю, следующий сезон мы проведем лучше. Этот сезон не был плохим, но мы можем прибавить и выступать лучше".



"Быть игроком "Юнайтед" — это особенное ощущение. Я очень рад выступать в Премьер-Лиге, это замечательный опыт".



"Конечно, мы ожидали не таких результатов, но я сохраняю позитивный настрой и думаю, что следующий сезон сложится лучше", — цитирует Варана ESPN.