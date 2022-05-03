"Юнайтед" не удалось перехватить Адейеми

Нападающий "Ред Булл" Карим Адейеми отклонил выгодное предложение "Манчестер Юнайтед" ради перехода в дортмундскую "Боруссию".

Грядущим летом "Юнайтед" может приобрести сразу двух нападающих. К этому "красных дьяволов" подталкивают уход Эдинсона Кавани, туманные карьерные перспективы Мейсона Гринвуда, затяжной спад Маркуса Рэшфорда и возраст Криштиану Роналду.



Одной из целей нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага считался Адейеми, который забил 21 гол и забил семь результативных передач за австрийский "Ред Булл" в этом сезоне.



По информации Sport1, клуб с "Олд Траффорд" выразил готовность платить Кариму 150,000 в неделю, однако 20-летний немец отклонил это предложение, решив сменить Зальцбург на Дортмунд.



Ожидается, что Адейеми заключит контракт с "Боруссией" до 2027 года в ближайшие дни.