Тен Хаг определил восьмерых игроков, которых он оставит в МЮ
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пока определил только восьмерых игроков из состава "красных дьяволов", на которых он рассчитывает в сезоне 2022/23.
Завершая этот сезон с "Аяксом", Тен Хаг уже приступил к изучению игроков, которые ему достаются от Ральфа Рангника.
Некоторые из этих игроков вскоре покинут "Юнайтед" ввиду истекающих контрактов, другие несчастны и надеются, что клуб их продаст летом, а третьи просто не подходят для философии Тен Хага.
Не называя имен, The Telegraph утверждает, что Эрик определил костяк из восьми игроков, которым он доверяет и вокруг которых готов строить команду.
Издание отмечает, что Тен Хаг пока не принял решения по Харри Магуайру, Аарону Ван-Биссаке и Маркусу Рэшфорду, которых много критиковали в последние месяцы и которые перестали проходить в стартовый состав к концу сезона.
В то же время голландский специалист надеется совершить "минимум три ключевых приобретения".
03.05.2022 21:00
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Магваер игрок из 70-х, медленный и уже много негатива вобрал, через его продажу болельщики отведут пар. Рэшфорд и Биссака бесхребетные некомандные игроки, обречены. не ясно, что из себя представляет Тег, но МЮ нужен очень жесткий коуч, а не публично раскисающий после поражений, которые еще пару лет неизбежны.
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