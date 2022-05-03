Тен Хаг определил восьмерых игроков, которых он оставит в МЮ

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пока определил только восьмерых игроков из состава "красных дьяволов", на которых он рассчитывает в сезоне 2022/23.

Завершая этот сезон с "Аяксом", Тен Хаг уже приступил к изучению игроков, которые ему достаются от Ральфа Рангника.



Некоторые из этих игроков вскоре покинут "Юнайтед" ввиду истекающих контрактов, другие несчастны и надеются, что клуб их продаст летом, а третьи просто не подходят для философии Тен Хага.



Не называя имен, The Telegraph утверждает, что Эрик определил костяк из восьми игроков, которым он доверяет и вокруг которых готов строить команду.



Издание отмечает, что Тен Хаг пока не принял решения по Харри Магуайру, Аарону Ван-Биссаке и Маркусу Рэшфорду, которых много критиковали в последние месяцы и которые перестали проходить в стартовый состав к концу сезона.



В то же время голландский специалист надеется совершить "минимум три ключевых приобретения".