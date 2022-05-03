Абрамович требует назад 1.6 млрд. фунтов, которые ему должен "Челси"

Роман Абрамович Владелец "Челси" Роман Абрамович вдруг потребовал вернуть 1.6 млрд. фунтов, которые футбольный клуб ему должен.

Объявляя о вынужденном решении продать "Челси" в марте, Абрамович сообщил, что простит клубу долг, а все вырученные деньги направит на благотворительность.

С тех пор британское правительство забрало у Романа право распоряжаться деньгами с продажи "Челси". Кроме того, российский олигарх подвергся дополнительным санкциям и арестам активов по всему миру.

По слухам, теперь Абрамович даже вынужден занимать деньги у состоятельных друзей, чтобы покрыть свои базовые расходы. В сложившейся ситуации Роман решил, что отказываться от возмещения 1.6 млрд. фунтов было бы неразумно.

Это новое требование, как сообщает The Times, ставит сделку по продаже "Челси" под угрозу или рискует затянуть процесс, как минимум.

Добавим, 1.6 млрд. фунтов — это задолженность, которая копилась годами. Абрамович всегда позволял "синим" залезть в свой карман, не требуя возврата долга и не начисляя проценты.


Метки Абрамович, финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. electric 03.05.2022 20:43 # electric
    Требуй дальше сколько угодно. Ты русня - значит будешь сасать писос!

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  2. superperez101 03.05.2022 20:27 # superperez101
    рабинович красиво уходит, привет трансферам))

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  3. kedr 03.05.2022 20:26 # kedr
    Вложил деньги в свой же бизнес, а теперь требует назад...) детский сад, инфантилизм космического уровня. Думаю, британские судьи в волю посмеются.)

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  4. felix-the-cat 03.05.2022 20:23 # felix-the-cat
    как же красиво РА ссыт на тупых наивных пенсов ахахахахаххаххаахха

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  5. felix-the-cat 03.05.2022 20:22 # felix-the-cat
    ХАХАХАХАХАХАХХАХАХА эй фагот тупица ты обоссаная и астеройд че вы там орали что это не долг членси и ра все простит цхахахахахахах

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  6. yela 03.05.2022 20:16 # yela
    Типичное русское хуйло

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  7. c1886- 03.05.2022 20:15 # c1886-
    Разумно, некогда не надо смешивать спортом политикой

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  8. gameboy 03.05.2022 20:13 # gameboy
    Ответочка Тинькову красивая конечно, по красоте выебнулся.

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  9. b84 03.05.2022 20:13 # b84
    началась делёжка...

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  10. jirrort 03.05.2022 20:08 # jirrort
    Соберёшь.

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  11. shakur 03.05.2022 20:04 # shakur
    YNWA!

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  12. ian 03.05.2022 20:03 # ian
    еврей будет епать членси до гроба

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  13. vals1702 03.05.2022 20:02 # vals1702
    вот и славно. Скоро в Чшип пойдут

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