Абрамович требует назад 1.6 млрд. фунтов, которые ему должен "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович вдруг потребовал вернуть 1.6 млрд. фунтов, которые футбольный клуб ему должен.
Объявляя о вынужденном решении продать "Челси" в марте, Абрамович сообщил, что простит клубу долг, а все вырученные деньги направит на благотворительность.
С тех пор британское правительство забрало у Романа право распоряжаться деньгами с продажи "Челси". Кроме того, российский олигарх подвергся дополнительным санкциям и арестам активов по всему миру.
По слухам, теперь Абрамович даже вынужден занимать деньги у состоятельных друзей, чтобы покрыть свои базовые расходы. В сложившейся ситуации Роман решил, что отказываться от возмещения 1.6 млрд. фунтов было бы неразумно.
Это новое требование, как сообщает The Times, ставит сделку по продаже "Челси" под угрозу или рискует затянуть процесс, как минимум.
Добавим, 1.6 млрд. фунтов — это задолженность, которая копилась годами. Абрамович всегда позволял "синим" залезть в свой карман, не требуя возврата долга и не начисляя проценты.
03.05.2022 20:00
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Требуй дальше сколько угодно. Ты русня - значит будешь сасать писос!
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рабинович красиво уходит, привет трансферам))
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Вложил деньги в свой же бизнес, а теперь требует назад...) детский сад, инфантилизм космического уровня. Думаю, британские судьи в волю посмеются.)
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как же красиво РА ссыт на тупых наивных пенсов ахахахахаххаххаахха
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ХАХАХАХАХАХАХХАХАХА эй фагот тупица ты обоссаная и астеройд че вы там орали что это не долг членси и ра все простит цхахахахахахах
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Типичное русское хуйло
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Разумно, некогда не надо смешивать спортом политикой
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Ответочка Тинькову красивая конечно, по красоте выебнулся.
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началась делёжка...
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Соберёшь.
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YNWA!
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еврей будет епать членси до гроба
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вот и славно. Скоро в Чшип пойдут
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