Фабиу Карвалью пока не согласился на переход в "Ливерпуль"
Вингер "Фулхэма" Фабиу Карвалью заявил, что вопрос о его переходе в "Ливерпуль" пока не решен.
И хотя контракт Карвалью с "Фулхэмом" истекает в конце этого сезона, "дачники" все равно вправе рассчитывать на компенсацию в случае ухода Фабиу — за воспитание игрока.
Месяц назад пресса сообщала, что "Ливерпуль", не успев оформить трансфер Карвалью в январе, все же договорился с "Фулхэмом" о размере компенсации.
Однако после завоевания титула Чемпионшипа с командой Марку Силвы 19-летний англичанин португальского происхождения дал понять, что решение пока не принято и что он еще может остаться с "дачниками".
"Давайте посмотрим, что случится в конце сезона. Я не собираюсь говорить, что буду скучать по "Фулхэму", потому что мы не знаем, что произойдет", — сообщил Карвалью BBC.
Добавим, в 35 матчах этого сезона Чемпионшипа Фабиу забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.
03.05.2022 19:00
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колбаса уже официально подтвердила что он куплен)) михуйло снова спит ухахахахах
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