Фабиу Карвалью пока не согласился на переход в "Ливерпуль"

Вингер "Фулхэма" Фабиу Карвалью заявил, что вопрос о его переходе в "Ливерпуль" пока не решен.

И хотя контракт Карвалью с "Фулхэмом" истекает в конце этого сезона, "дачники" все равно вправе рассчитывать на компенсацию в случае ухода Фабиу — за воспитание игрока.



Месяц назад пресса сообщала, что "Ливерпуль", не успев оформить трансфер Карвалью в январе, все же договорился с "Фулхэмом" о размере компенсации.



Однако после завоевания титула Чемпионшипа с командой Марку Силвы 19-летний англичанин португальского происхождения дал понять, что решение пока не принято и что он еще может остаться с "дачниками".



"Давайте посмотрим, что случится в конце сезона. Я не собираюсь говорить, что буду скучать по "Фулхэму", потому что мы не знаем, что произойдет", — сообщил Карвалью BBC.



Добавим, в 35 матчах этого сезона Чемпионшипа Фабиу забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.