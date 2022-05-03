Дэвид Брукс победил рак

Дэвид Брукс Вингер "Борнмута" Дэвид Брукс объявил, что поборол раковое заболевание и готов вернуться к игре в футбол.

Напомним, в октябре прошлого года Брукс был вынужден поставить свою игровую карьеру на паузу — у Дэвида обнаружили лимфому Ходжкина, что является редкой формой рака.

Однако многомесячное лечение оказалось успешным, и сегодня 24-летний игрок сборной Уэльса объявил, что получил зеленый свет от докторов для возвращения в футбол.

Добавим, за два матча до завершения сезона Чемпионшипа "Борнмут" занимает второе место в таблице, поэтому у Брукса есть хорошие шансы провести следующую кампанию в Премьер-Лиге.


Метки Борнмут, Брукс

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2022 18:00

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