Дэвид Брукс победил рак

Вингер "Борнмута" Дэвид Брукс объявил, что поборол раковое заболевание и готов вернуться к игре в футбол.

Напомним, в октябре прошлого года Брукс был вынужден поставить свою игровую карьеру на паузу — у Дэвида обнаружили лимфому Ходжкина, что является редкой формой рака.



Однако многомесячное лечение оказалось успешным, и сегодня 24-летний игрок сборной Уэльса объявил, что получил зеленый свет от докторов для возвращения в футбол.



Добавим, за два матча до завершения сезона Чемпионшипа "Борнмут" занимает второе место в таблице, поэтому у Брукса есть хорошие шансы провести следующую кампанию в Премьер-Лиге.