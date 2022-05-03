Рэтклифф все еще надеется купить "Челси"

Богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф сохраняет надежду стать новым владельцем "Челси".

Напомним, только в прошлую пятницу стало известно, что Рэтклифф предложил за "Челси" 4.25 млрд. фунтов. Несмотря на это, наиболее предпочтительным претендентом на покупку "синих" был назван консорциум Тодда Бели.



Однако The Guardian стало известно, что Рэтклифф не готов признать поражение — по крайней мере, пока. Более того, сэр Джим активно общается с различными фанатскими группами "Челси", на выходных проведя встречу с Chelsea Supporters' Trust.



Во время упомянутой выше встречи Рэтклифф обозначил свои намерения сделать "Челси" клубом уровня "Реала" или "Баварии" по значимости для своего города и увеличить вместимость "Стэмфорд Бридж" до 60,000 зрителей.



Близкий к Роману Абрамовичу источник также утверждает, что нынешнему владельцу "Челси" было рекомендовано не сбрасывать Рэтклиффа со счетов, несмотря на выбор в пользу Бели.