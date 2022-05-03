Лукаку откажет "Милану" и "Ньюкаслу"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку отвергнет интерес "Милана" и "Ньюкасла".

Лукаку забил только пять голов в Премьер-Лиге после своего возвращения из "Интера" за 97.5 млн. фунтов прошлым летом.



В последние недели Ромелу даже не попадает в стартовый состав команды Томаса Тухеля, в связи с чем ходят слухи об отъезде 28-летнего бельгийца со "Стэмфорд Бридж".



Одним из претендентов на Лукаку назывался "Милан", который находится на пороге смены владельцев, однако Evening Standard, ссылаясь на близкий у Ромелу источник, утверждает, что игрок не готов еще сильнее расстроить фанатов "Интера".



Также Лукаку сватали в "Ньюкасл" — один из немногих клубов, которым по зубам стоимость и зарплата Ромелу, но "сорокам" экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" тоже откажет.



Лукаку действительно разочарован дефицитом игрового времени в "Челси", но не опускает руки и все еще надеется изменить ситуацию.