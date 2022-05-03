Рой Кин считает, что Роналду должен остаться в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что новому главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу не нужно избавляться от нападающего Криштиану Роналду.

Накануне против "Брентфорда" Роналду забил свой 24-й гол за "Юнайтед" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Согласно слухам, Криштиану нет места в планах Тен Хага, однако Кину кажется, что у Эрика будут более насущные проблемы, нежели 37-летний португалец.



"Подписание Роналду было краткосрочным решением, ради фанатов, по разумной цене. Но он по-прежнему забивает голы".



"У "Манчестер Юнайтед" есть более важные проблемы, нежели Криштиану Роналду".



"Я просто думаю, его голы, его игра гарантируют, что он останется в клубе. Но "Манчестер Юнайтед" должен окружить его правильными игроками, они должны обладать другими нападающими, должна быть конкуренция на позициях".



"Когда твоему ведущему бомбардиру, человеку, от которого ты зависишь, 37 лет, это определенно не есть хорошо, но я бы определенно оставил Роналду".



"Возможно, им нужно поговорить о том, где и как часто он будет играть. Но зачем избавляться от игрока, который забивает так много голов? Я просто не вижу логики в этом", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.