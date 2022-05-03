Брат Лингарда раскритиковал "Юнайтед"

Брат Джесси Лингарда раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за то, что вингер сборной Англии не получил возможность попрощаться с "Олд Траффорд".

Как известно, контракт Лингарда истекает в конце сезона, и с высокой вероятностью Джесси покинет родной клуб, которому он посвятил две трети своей жизни.



Несмотря на это, наставник "Юнайтед" Ральф Рангник не выпустил 29-летнего англичанина даже на замену в заключительном домашнем матче сезона против "Брентфорда", и это вызвало бурную реакцию у семьи Лингарда.



"20 лет крови, пота и слез, четыре трофея на внутренней арене, три гола в кубковых финалах, и они даже не дали попрощаться. Неудивительно, что в следующем сезоне их ждет Лига Конференций", — написал Луи Скотт в инстаграме.