Брат Лингарда раскритиковал "Юнайтед"

Джесси Лингард Брат Джесси Лингарда раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за то, что вингер сборной Англии не получил возможность попрощаться с "Олд Траффорд".

Как известно, контракт Лингарда истекает в конце сезона, и с высокой вероятностью Джесси покинет родной клуб, которому он посвятил две трети своей жизни.

Несмотря на это, наставник "Юнайтед" Ральф Рангник не выпустил 29-летнего англичанина даже на замену в заключительном домашнем матче сезона против "Брентфорда", и это вызвало бурную реакцию у семьи Лингарда.

"20 лет крови, пота и слез, четыре трофея на внутренней арене, три гола в кубковых финалах, и они даже не дали попрощаться. Неудивительно, что в следующем сезоне их ждет Лига Конференций", — написал Луи Скотт в инстаграме.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2022 14:00

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  1. yaxaaabalya 03.05.2022 14:59 # yaxaaabalya
    да похуй,и что что играл 9 лет,нихуя добротного не сделал для клуба,зп и атмосферу в раздевалке портил,недавно вообще начал Скулзу сливать инфу с раздевалки.Пшел нахуй

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  2. gary47 03.05.2022 14:55 # gary47
    Главное, чтобы братик не снимал видео, как Джерси играется со своим котиком

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