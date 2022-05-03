Анонс матча "Вильярреал" — "Ливерпуль"

"Ливерпуль" надеется подтвердить выход в финал Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Вильярреалом".

Домашняя победа 2:0 на "Энфилде" на прошлой неделе делает "Ливерпуль" абсолютным фаворитом противостояния, однако и после первой встречи, и в преддверии ответной главный тренер "красных" Юрген Клопп всячески предостерегал свою команду от самоуспокоенности.



"Мы должны быть готовы провести первоклассный матч, потому что они пойдут в атаку на нас. Они постараются быть гораздо смелее, нежели мы им позволили в первом матче".



"Мы должны быть готовы терпеть. Терпеть, удерживая игру в правильном направлении, а не когда счет станет 1:0, потому что такое бывает в футбольных матчах".



"Если они первыми пробьют в створ, трибуны зашумят. Трибуны будут шуметь при каждом единоборстве, и от этого никуда не деться", — сообщил Клопп.



- "Вильярреал" проиграл два из трех последних матчей против "Ливерпуля" в еврокубках, единственную победу одержав как раз дома — 1:0 в 1/2 финала Лиги Европы в сезоне 2015/16.



- "Ливерпуль" может всего лишь во второй раз выиграть обе встречи противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов с испанскими командами, прежде сделав это против "Реала" в 1/8 финала в сезоне 2008/09 (0:1 на выезде и 4:0 дома).



- Чтобы выйти в финал, "Вильярреалу" нужно стать всего лишь второй в истории командой, сумевшей ликвидировать дефицит в два гола после первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов.



- "Ливерпуль" стремится в свой 10-й финал Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов. Чаще сюда добирались только "Реал" (16), "Бавария" (11) и "Милан" (11).



- В рамках плей-офф Лиги Чемпионов "Вильярреал" еще не проигрывал дома (2 победы, 5 ничьих). Однако в этих семи матчах команда Унаи Эмери забила только 10 голов.



- "Ливерпуль" выиграл все пять выездных матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с общим счетом 15:5.



- В первой встрече на "Энфилде" "Вильярреал" нанес только один удар, да и тот оказался неточным. Последней командой, ни разу не попавшей в створ в обеих встречах противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов, был "Депортиво" в сезоне 2003/04 (против "Порту" Жозе Моуриньо).



- Нападающий Садио Мане забил 14 мячей за "Ливерпуль" в плей-офф Лиги Чемпионов, и теперь он всего в одном голе от Фрэнка Лэмпарда — рекордсмена по количеству голов за английскую команду в плей-офф Лиги Чемпионов.



Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги оправился после болезни. Роберто Фирмино отправился в Испанию, но стопа его все еще беспокоит.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

"Вильярреал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия). Первый матч — 0:2

Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Серамика". 22:00 Онлайн-трансляция