Анонс матча "Вильярреал" — "Ливерпуль"
"Ливерпуль" надеется подтвердить выход в финал Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Вильярреалом".
Домашняя победа 2:0 на "Энфилде" на прошлой неделе делает "Ливерпуль" абсолютным фаворитом противостояния, однако и после первой встречи, и в преддверии ответной главный тренер "красных" Юрген Клопп всячески предостерегал свою команду от самоуспокоенности.
"Мы должны быть готовы провести первоклассный матч, потому что они пойдут в атаку на нас. Они постараются быть гораздо смелее, нежели мы им позволили в первом матче".
"Мы должны быть готовы терпеть. Терпеть, удерживая игру в правильном направлении, а не когда счет станет 1:0, потому что такое бывает в футбольных матчах".
"Если они первыми пробьют в створ, трибуны зашумят. Трибуны будут шуметь при каждом единоборстве, и от этого никуда не деться", — сообщил Клопп.
- "Вильярреал" проиграл два из трех последних матчей против "Ливерпуля" в еврокубках, единственную победу одержав как раз дома — 1:0 в 1/2 финала Лиги Европы в сезоне 2015/16.
- "Ливерпуль" может всего лишь во второй раз выиграть обе встречи противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов с испанскими командами, прежде сделав это против "Реала" в 1/8 финала в сезоне 2008/09 (0:1 на выезде и 4:0 дома).
- Чтобы выйти в финал, "Вильярреалу" нужно стать всего лишь второй в истории командой, сумевшей ликвидировать дефицит в два гола после первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов.
- "Ливерпуль" стремится в свой 10-й финал Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов. Чаще сюда добирались только "Реал" (16), "Бавария" (11) и "Милан" (11).
- В рамках плей-офф Лиги Чемпионов "Вильярреал" еще не проигрывал дома (2 победы, 5 ничьих). Однако в этих семи матчах команда Унаи Эмери забила только 10 голов.
- "Ливерпуль" выиграл все пять выездных матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с общим счетом 15:5.
- В первой встрече на "Энфилде" "Вильярреал" нанес только один удар, да и тот оказался неточным. Последней командой, ни разу не попавшей в створ в обеих встречах противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов, был "Депортиво" в сезоне 2003/04 (против "Порту" Жозе Моуриньо).
- Нападающий Садио Мане забил 14 мячей за "Ливерпуль" в плей-офф Лиги Чемпионов, и теперь он всего в одном голе от Фрэнка Лэмпарда — рекордсмена по количеству голов за английскую команду в плей-офф Лиги Чемпионов.
Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги оправился после болезни. Роберто Фирмино отправился в Испанию, но стопа его все еще беспокоит.
Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
"Вильярреал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия). Первый матч — 0:2
Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Серамика". 22:00 Онлайн-трансляция
03.05.2022 13:00
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Ждём заявлений МИД РФ, что Гитлер был казах
@stalin_gulag
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Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала"
жесть, какая нация мразей))
страны, на которые рашисты нападали последние 100 лет тихо в ахуе с этих животных
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«На Донбассе россия 8 лет строила заповедник дерьма», – террорист Игорь Стрелков-Гиркин.
Ещё один все понял и осознал реальность.
Смело.
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Ливерпуль со средним по меркам местных икспертов составом в шаге от 3 финала за 4 года. Синий пузырёк Прое6алси с 3мя равноценными составами в самый уе6ищный для футбола периода оформил будапештскую картонку. Про лучший «клуб» Англий спермю даже и не говорю, тем бы в ЛЕ попасть.
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Эстонцы добрались до бумаг 1920 года? Что же будет дальше))))
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пидорашки, что с е6алом?) готовы пососать еще и нашего ху*ца?)
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Не знаю что должно случиться что бы Ливерпуля разгромно проиграл. Вильярреал всё же ни какой-нибудь Саутгемптон(0:6)))))
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удачи вильярреалу против судейского лгбт-проекта
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