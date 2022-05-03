Анонс матча "Вильярреал" — "Ливерпуль"

Тиаго Алькантара "Ливерпуль" надеется подтвердить выход в финал Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Вильярреалом".

Домашняя победа 2:0 на "Энфилде" на прошлой неделе делает "Ливерпуль" абсолютным фаворитом противостояния, однако и после первой встречи, и в преддверии ответной главный тренер "красных" Юрген Клопп всячески предостерегал свою команду от самоуспокоенности.

"Мы должны быть готовы провести первоклассный матч, потому что они пойдут в атаку на нас. Они постараются быть гораздо смелее, нежели мы им позволили в первом матче".

"Мы должны быть готовы терпеть. Терпеть, удерживая игру в правильном направлении, а не когда счет станет 1:0, потому что такое бывает в футбольных матчах".

"Если они первыми пробьют в створ, трибуны зашумят. Трибуны будут шуметь при каждом единоборстве, и от этого никуда не деться", — сообщил Клопп.

- "Вильярреал" проиграл два из трех последних матчей против "Ливерпуля" в еврокубках, единственную победу одержав как раз дома — 1:0 в 1/2 финала Лиги Европы в сезоне 2015/16.

- "Ливерпуль" может всего лишь во второй раз выиграть обе встречи противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов с испанскими командами, прежде сделав это против "Реала" в 1/8 финала в сезоне 2008/09 (0:1 на выезде и 4:0 дома).

- Чтобы выйти в финал, "Вильярреалу" нужно стать всего лишь второй в истории командой, сумевшей ликвидировать дефицит в два гола после первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов.

- "Ливерпуль" стремится в свой 10-й финал Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов. Чаще сюда добирались только "Реал" (16), "Бавария" (11) и "Милан" (11).

- В рамках плей-офф Лиги Чемпионов "Вильярреал" еще не проигрывал дома (2 победы, 5 ничьих). Однако в этих семи матчах команда Унаи Эмери забила только 10 голов.

- "Ливерпуль" выиграл все пять выездных матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с общим счетом 15:5.

- В первой встрече на "Энфилде" "Вильярреал" нанес только один удар, да и тот оказался неточным. Последней командой, ни разу не попавшей в створ в обеих встречах противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов, был "Депортиво" в сезоне 2003/04 (против "Порту" Жозе Моуриньо).

- Нападающий Садио Мане забил 14 мячей за "Ливерпуль" в плей-офф Лиги Чемпионов, и теперь он всего в одном голе от Фрэнка Лэмпарда — рекордсмена по количеству голов за английскую команду в плей-офф Лиги Чемпионов.

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги оправился после болезни. Роберто Фирмино отправился в Испанию, но стопа его все еще беспокоит.

Лига Чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
"Вильярреал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия). Первый матч — 0:2
Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Серамика". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Вильярреал, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 672

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 03.05.2022 13:54 # chelsea88
    ЛФК в эконом режиме войдёт в финал ЛЧ. Чего не скажешь о шитюках.

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  2. narcot 03.05.2022 13:48 # narcot
    Норм мусорных залюпульцев выше собрал

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  3. narcot 03.05.2022 13:47 # narcot
    «Я забираю из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA. Я не хочу их "морать" кровью русских солдат и жителей Украины!»

    Олег Тиньков протрезвел и попрощался с «Тинькофф Банком» и Россией. Также он в очередной раз попытался оправдаться за своё высказывание про «Путина-царя» в интервью у Дудя в 2017 году. Говорит — это был «великий сарказм».

    Лишь бы сняли санкции

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  4. bushwacka 03.05.2022 13:44 # bushwacka
    Украинский посол Мельник назвал канцлера Шольца "обиженной ливерной колбасой"

    Я же говорил, что пенсопеджик на упоротом хохле - это диагноз)))

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  5. danmancunian 03.05.2022 13:43 # danmancunian
    Если тебе должны родители, то ты скорее всего ребёнок. Если тебе должна Родина, то ты скорее всего оппозиционер. Если тебе должен весь Мир, поздравляю тебя, ты хохлопидар.

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  6. sausage 03.05.2022 13:39 # sausage
    Белорусский нищуган на наркоте вписался за всех, и за пост совок, и за родную его сердцу Европу. Широка душа картофельного бомжа, дайте ему уже краюху и какое-нибудь жильё - заслужил.

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  7. narcot 03.05.2022 13:39 # narcot
    Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет получить извинения от российской стороны за заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Гитлер мог быть евреем.

    МИД РФ ответил, что власти Израиля поддерживают «неонацистский режим в Киеве».

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  8. roberto-89 03.05.2022 13:35 # roberto-89
    Великий и могущественный ЛФК братишки )))))))))))))

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  9. narcot 03.05.2022 13:35 # narcot
    Казахстан не будет отправлять своих военных в Украину даже в рамках договора ОДКБ — замминистра обороны Султан Камалетдинов

    Ждём заявлений МИД РФ, что Гитлер был казах

    @stalin_gulag

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  10. faterlend 03.05.2022 13:21 # faterlend
    Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    "Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала"

    жесть, какая нация мразей))

    страны, на которые рашисты нападали последние 100 лет тихо в ахуе с этих животных

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  11. faterlend 03.05.2022 13:16 # faterlend
    «На Донбассе россия 8 лет строила заповедник дерьма», – террорист Игорь Стрелков-Гиркин.
    Ещё один все понял и осознал реальность.

    Смело.

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  12. slash-lfc 03.05.2022 13:12 # slash-lfc
    Ливерпуль со средним по меркам местных икспертов составом в шаге от 3 финала за 4 года. Синий пузырёк Прое6алси с 3мя равноценными составами в самый уе6ищный для футбола периода оформил будапештскую картонку. Про лучший «клуб» Англий спермю даже и не говорю, тем бы в ЛЕ попасть.

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  13. gameboy 03.05.2022 13:12 # gameboy
    Эстонцы добрались до бумаг 1920 года? Что же будет дальше))))

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  14. true-manc 03.05.2022 13:10 # true-manc
    В Эстонии предложили пересмотреть границу с Россией

    В правительстве Эстонии поднимут вопрос пересмотра пограничного договора с РФ

    Эстонский парламент рассмотрит предложение оппозиционной Консервативной народной партии отозвать подписи под договором о границах с Россией. Партия предлагает определить новые границы в соответствии с мирным договором 1920 года.

    «По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливаются такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», — приводит цитату из пояснительной записки агентство. Последний договор о сухопутной и морской границе Эстонии и России был подписан главами МИД 18 февраля 2014 года, уточнили авторы. Однако документ до сих пор не был ратифицирован.

    Ранее, при ратификации предыдущего пограничного договора с Россией в 2005 году, эстонская сторона включила в документ упоминание Тартуского мирного договора 1920 года. В ответ на это Россия отозвала свою подпись, так как страна не признает юридическую силу Тартуского соглашения и расценивает его упоминание, как попытку задокументировать право на территориальные притязания в будущем, разъяснили в агентстве.


    пидорашки, что с е6алом?) готовы пососать еще и нашего ху*ца?)

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  15. gameboy 03.05.2022 13:03 # gameboy
    Не знаю что должно случиться что бы Ливерпуля разгромно проиграл. Вильярреал всё же ни какой-нибудь Саутгемптон(0:6)))))

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  16. true-manc 03.05.2022 13:02 # true-manc
    удачи вильярреалу против судейского лгбт-проекта

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