Рангник "не в полной мере" доволен своим периодом в МЮ

Ральф Рангник заявил, что не совсем доволен своим периодом в качестве временного тренера "Манчестер Юнайтед".

Победа 3:0 над "Брентфордом" стала последним домашним матчем для Рангника в роли временщика. Ральф завершает сезон без трофеев и, вероятно, без Лиги Чемпионов.



Как и болельщики, Рангник склонен считать этот сезон неудачным, однако Ральф объясняет это травмами и отсутствием усиления в январе.



"В целом я не могу быть доволен результатами, особенно в последние четыре или пять недель".



"Я не в полной мере доволен этими шестью месяцами. Я ожидал, что мы попадем в Лигу Чемпионов, такова была цель".



"Мы потеряли ряд важных игроков. Победив "Вест Хэм" (22 января), к следующему матчу трое игроков оказались травмированы. Другие команды смогли пригласить игроков в зимнее окно".



"У нас были хорошие моменты, мы стали пропускать меньше голов, но наша игра в последние недели была не так хороша, как следовало бы. В целом нам не хватало стабильности", — цитирует Рангника BBC.