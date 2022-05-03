Франк: "У "Брентфорда" очень хорошие шансы сохранить Эриксена"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк считает, что у его клуба "очень хорошие шансы" сохранить полузащитника Кристиана Эриксена.

Именно "Брентфорд" Эриксен выбрал для возобновления карьеры после перенесенной прошлым летом остановки сердца. Однако подписанный в январе контракт Кристиана рассчитан только до конца сезона.



Эриксен так хорошо играет за "Брентфорд", что его сватают в "Манчестер Юнайтед" и назад в "Тоттенхэм", однако после поражения 3:0 на "Олд Траффорд" накануне Франк выразил уверенность, что 30-летний датчанин останется.



"Я всегда настроен позитивно. Я всегда считал, что у нас очень хорошие шансы (сохранить Эриксена). Я знаю, что он счастлив здесь, он наслаждается своей игрой. Это решение, которое будет принято в конце сезона", — цитирует Франка BBC.