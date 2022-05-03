Невилл: "Ливерпуль" на пороге величия"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Ливерпуль" находится "на пороге величия".

Уже завоевав Кубок Лиги, за четыре недели до окончания сезона "Ливерпуль" продолжает претендовать на три других трофея.



Невилла восхищают перспективы "красных" сделать покер, однако Гари считает, что дубль "Манчестер Сити" тоже стал бы величайшим достижением.



"Ливерпуль" в семи матчах от покера. Вдумайтесь в это: семь матчей до покера. Думаю, еще никто не подбирался к покеру так близко. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, кто-нибудь докажет мою неправоту, но я не могу вспомнить".



"Если "Ливерпуль" сделает это, это будет нечто беспрецедентное. Беспрецедентное достижение. Поэтому они, как и "Манчестер Сити", на пороге величия", — сообщил Невилл в эфире.