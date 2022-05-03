"Кинг Пауэр", вероятно, примет матч за Суперкубок Англии
"Кинг Пауэр", стадион "Лестера", является главным претендентом на проведение следующего матча за Суперкубок Англии (Community Shield).
Матч за Суперкубок Англии традиционно предваряет старт нового сезона, и в нем обычно сходятся чемпион страны и обладатель национального Кубка.
Однако на сей раз "Уэмбли" занят до 31 июля из-за финала женского Чемпионата Европы, и FA собирается провести Суперкубок Англии на другой арене.
По информации Daily Mail, Ассоциация рассматривает варианты с "Элланд Роуд", "Вилла Парк", "Эмирейтс" и Лондонским стадионом, но именно 32-тысячный "Кинг Пауэр" имеет наивысшие шансы.
Добавим, из-за необходимости сделать окно для ЧМ-2022 в Катаре Премьер-Лига начнет следующий сезон раньше — уже 6 августа.
03.05.2022 09:00
Просмотров: 310
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
деревня подзалупаль опять обоссана
все абс все ссут на подзалупаль
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий