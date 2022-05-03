Рангник считает, что МЮ нужно усиление на всех позициях, кроме вратарской

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его команда нуждается в усилении на всех позициях, за исключением вратарской.

В своем заключительном матче на "Олд Траффорд" в качестве временного тренера "Юнайтед" Рангник одержал победу 3:0 над "Брентфордом", однако этот результат почти ничего не меняет — "красные дьяволы" все так же завершают сезон без трофеев и, вероятно, без путевки в Лигу Чемпионов.



Рангник ожидает, что заступающий на его место Эрик Тен Хаг кардинально обновит состав команды летом, однако Ральф все равно считает, что "Юнайтед" не так уж далек от борьбы за титул Премьер-Лиги.



"За исключением позиции голкипера, где мы обладаем тремя превосходными голкиперами в лице Тома Хитона, Дина Хендерсона и Давида Де Хеа, на всех остальных позициях будут игроки, которые покинут клуб. Я бы не стал делать акцент на отдельных зонах — усиление требуется везде".



"Пока что у нас не было возможности переговорить с Эриком. Эрик сосредоточен на победе в голландской лиге, а мы сосредоточены на своих матчах".



"Очевидно, что немало игроков уйдет, и у нас будет потребность в приглашении игроков топ-уровня. Я искренне верю, что мы сможем вернуть "Манчестер Юнайтед" туда, где нам нужно быть, если каждый будет работать сообща".



"Другим клубам достаточно двух-трех трансферных окон, чтобы стать претендентом на титул. Но нам не потребуется так много времени, если мы сможем пригласить игроков топ-уровня, которые действительно помогут повысить наш уровень", — цитирует Рангника Sky Sports.