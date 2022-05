Светская хроника за вторник

Мемфис Депай может вернуться в Премьер-Лигу. Рубен Невеш предпочитает "Барселону". "Эвертон" установил цену за Ришарлисона. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Несколько клубов Премьер-Лиги обратились к вингеру "Барселоны" Мемфису Депаю. (Fabrizio Romano)



"Бавария" поспорит с "Манчестер Юнайтед" за вингера "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку. (ESPN)



Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш предпочитает "Барселону", а не "Юнайтед" или "Арсенал". (Sport)



Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез вызывает интерес у "Милана". (Tuttosport)



"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" столкнутся с конкуренцией "Баварии" в борьбе за полузащитника "РБ Лейпциг" Конрада Лаймера. (Kicker)



"Аякс" готов возобновить интерес к вингеру "Тоттенхэма" Стивену Бергвейну, не сумев заполучить своего соотечественника в январе. (The Times)



"Эвертон" готов продать нападающего Ришарлисона за 50 миллионов фунтов. (Football Insider)



"Барселона" решила не выкупать вингера Адаму Траоре у "Вулверхэмптона" после окончания арендного соглашения. (Marca)



Вылетевший из Премьер-Лиги "Норвич" собирается продать защитника Макса Ааронса летом. (The Telegraph)



Другое



"Лидс" дождется окончания сезона, прежде чем предложит новый контракт полузащитнику Калвину Филлипсу. (Daily Star)



УЕФА отклонил заявку России на проведение Чемпионата Европы 2028 года, на который теперь претендуют только Великобритания с Ирландией и Турция. (BBC)



Бывший полузащитник "Суонси" Ренату Санчеш получил две желтые карточки в течение пяти секунд в матче за "Лилль". (The Sun)



Личная охрана Романа Абрамовича и его семьи лишилась бесплатного хлеба, молока и чая, а также теперь вынуждена на свои деньги покупать туалетную бумагу, потому что банковские счета владельца "Челси" оказались заблокированы. (The Sun)