МЮ разгромил "Брентфорд" в заключительном матче сезона на "Олд Траффорд"

В своем заключительном домашнем матче в сезоне 2021/22 "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брентфорд" со счетом 3:0.

Относительно 1:1 против "Челси" место в стартовом составе "красных дьяволов" получил Хуан Мата, заменив Маркуса Рэшфорда.



По сравнению с безголевым матчем против "Тоттенхэма" 23 апреля в старт "пчел" вернулись Кристоффер Айер и Кристиан Нергор, заменив Матиаса Йенсена и Самана Годдоса.



"Брентфорд" едва не организовал голевую комбинацию после розыгрыша мяч с центра поля, однако в последний момент Бриану Мбемо не дали пробить.



На третьей минуте "Юнайтед" ответил. После заброса из глубины Криштиану Роналду принял мяч грудью в штрафной, но затем потерял равновесие и пробить не сумел.



Бодрое начало матча все-таки увенчалось быстрым голом. На девятой минуте Эланга уже у лицевой линии догнал уходящий мяч и сделал передачу к границе вратарской, где Бруну Фернандеш нанес удар в касание с лету — 1:0.



В дальнейшем шла довольно открытая игра, причем несколько полумоментов имели и гости. У хозяев же выделялся Роналду, который в концовке тайма все-таки поразил ворота, пробив в касание с линии штрафной после передачи Маты с левого фланга в центр, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Второй тайм начался с попадания Далота в перекладину. Затем Фернандеш вышел один на один, но слегка не попал в дальний угол ворот.



На 53-й минуте "Брентфорд" все-таки дрогнул во второй раз. Роналду отобрал мяч у Рико Генри, который тут же бросился исправлять свою ошибку и сбил Криштиану в штрафной. Сам же португалец реализовал пенальти — 2:0.



Как ни странно, игра оставалась открытой. Мяч неплохо держался у "пчел", но вот остроты впереди им отчаянно не хватало.



У "Юнайтед" с остротой в этот вечер было гораздо лучше, и на 72-й минуте счет стал разгромным. Алекс Теллес подал угловой, а Рафаэль Варан ускользнул от опекуна и пробил ногой с рикошетом — 3:0. Далее игра стала затухать.



"Юнайтед" напоследок порадовал публику "Олд Траффорд" хорошей игрой и хорошим результатом, однако это слабое утешение для этого неудачного сезона.



"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд". Отчет о матче