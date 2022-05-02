Эмери: "Нам нужно сыграть идеальный матч"

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что его команда должна провести "идеальный матч", чтобы отыграть дефицит в два гола против "Ливерпуля" в полуфинале Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "Вильярреал" был бит на "Энфилде" со счетом 2:0, что чрезвычайно усложняет задачу команды Эмери.



В преддверии ответной встречи Эмери напомнили, что "Ливерпуль" проиграл только три из 56 матчей этого сезона и ни разу с разницей более двух голов, однако Унаи не отчаивается.



"Я не хотел слышать этих деталей, но я их услышал. Это сложная задача, но мы работаем над своей игрой".



"Нам нужно сыграть идеальный матч. Нам нужно быть превосходными в определенных вещах, чтобы достичь того, чего никто не добивался, и отыграть такой голевой дефицит".



"Мы постараемся найти кое-какие слабые места, чего не делал никто в этом сезоне", — приводит слова Эмери The Independent.