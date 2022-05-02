"Фулхэм" выиграл Чемпионшип

Победой над "Лутоном" со счетом 7:0 "Фулхэм" эффектно оформил титул Чемпионшипа.

Напомним, "Фулхэм" гарантировал себе прямую путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон еще 19 апреля, когда разгромил "Престон" со счетом 3:0.



После оформления "промоушена" подопечные Марку Силвы слегка расслабились, набрав одно очко в двух последующих матчах, однако первая строчка от них никуда не делась.



Таким образом, забив семь безответных мячей занимающему место в зоне плей-офф "Лутону", "Фулхэм" гарантировал себе титул за один матч до завершения сезона.



Добавим, против "Лутона" нападающий "дачников" Александер Митрович забил очередные два мяча и теперь может похвастать 43 голами в этом сезоне Чемпионшипа, что является рекордом всех времен для второго английского дивизиона.



