"Фулхэм" выиграл Чемпионшип

Александар Митрович Победой над "Лутоном" со счетом 7:0 "Фулхэм" эффектно оформил титул Чемпионшипа.

Напомним, "Фулхэм" гарантировал себе прямую путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон еще 19 апреля, когда разгромил "Престон" со счетом 3:0.

После оформления "промоушена" подопечные Марку Силвы слегка расслабились, набрав одно очко в двух последующих матчах, однако первая строчка от них никуда не делась.

Таким образом, забив семь безответных мячей занимающему место в зоне плей-офф "Лутону", "Фулхэм" гарантировал себе титул за один матч до завершения сезона.

Добавим, против "Лутона" нападающий "дачников" Александер Митрович забил очередные два мяча и теперь может похвастать 43 голами в этом сезоне Чемпионшипа, что является рекордом всех времен для второго английского дивизиона.


Метки Фулхэм, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 02.05.2022 22:14 # brown-ale
    Митрович удивительный игрок. Так блистать в Чш и раз за разом проваливаться в АПЛ.

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  2. true-manc 02.05.2022 22:07 # true-manc
    красавцы, в следующем сезоне будут страпонить лузерпук

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  3. selta 02.05.2022 22:06 # selta
    За себя и за Сашку! Митрович красава

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