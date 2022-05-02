"Юнайтед" вступил в борьбу за Осимхена

"Манчестер Юнайтед" присоединился к числу претендентов на нападающего Виктора Осимхена.

23-летний Осимхен забил 16 голов и отдал пять результативных передач в 28 матчах Серии А этого сезона, чем привлек к себе внимание больших европейских клубов.



В "Наполи" считают, что сейчас лучший момент для продажи Осимхена, и уже дали зеленый свет представителям Виктора на переговоры с заинтересованными клубами, особенно из Премьер-Лиги.



Осимхена сватают в "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако Daily Mirror утверждает, что теперь заполучить Виктора хочет и "Юнайтед". Игрок сборной Нигерии готов рассмотреть только клубы из Лиги Чемпионов, поэтому вариант с "Ньюкаслом" отпадает.



"Наполи" надеется выручить до 80 миллионов фунтов с продажи Осимхена, и если какой-либо клуб и может позволить себе потратить столько на одного игрока, то это "Юнайтед".



Добавим, из-за полученной в ноябре травмы лица Осимхен пропустил Кубок Африки. Однако после возвращения в строй в середине января Виктор принялся играть еще лучше, забив семь голов в 10 матчах чемпионата.