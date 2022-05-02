"Арсенал" возобновил интерес к Лаутаро Мартинесу

"Арсенал" возобновил свой интерес к нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу.

Кадровая ситуация в "Арсенале" заставляет главного тренера Микеля Артету, который еще в январе лишился Пьер-Эмерика Обамеянга и вскоре может попрощаться с Александром Лакасеттом и Эдди Нкетиа, пригласить сразу двух новых нападающих летом.



Свой победой 1:2 над "Вест Хэмом" накануне "канониры" гарантировали себе попадание в Лигу Европы и остаются фаворитами в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге.



Чем престижнее европейский турнир, в который попадет "Арсенал", тем выше уровень нападающих, которых сможет рассмотреть Артета, и в свете последних событий "канониры" вновь обратили внимание на Мартинеса.



Выиграв титул Серии А в прошлом сезоне, Лаутаро очень достойно проводит и эту кампанию. Оцениваемый в 60-70 миллионов фунтов аргентинец забил 20 голов за клуб с "Сан-Сиро".