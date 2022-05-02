МЮ будет единственным претендентом на Райса

"Манчестер Юнайтед", вероятно, будет единственным претендентом на полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом.

Ранее в этом сезоне Райс отклонил несколько предложений "Вест Хэма" о новом контракте и явно настроен уйти в большой клуб, однако до сих пор привлекательность "Юнайтед" в глазах Деклана вызывала вопросы.



"Юнайтед" завершает этот сезон без трофеев и, по всей видимости, без путевки в Лигу Чемпионов — в отличие от "Манчестер Сити" и "Челси", которым тоже приписывают интерес к Райсу.



Однако ESPN ожидает, что грядущим летом "Сити" сосредоточится на приобретении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и укреплении позиции левого защитника. А "Челси" предстоит обрести новых владельцев и в первую очередь компенсировать потерю Антонио Рюдигера с Андреасом Кристенсеном в центре обороны.



"Юнайтед" видит в этом уникальную возможность завладеть Райсом без конкуренции. "Красные дьяволы" готовы втрое увеличить текущую зарплату 23-летнего игрока сборной Англии в 62,000 фунтов в неделю.



Однако "Юнайтед" еще нужно договориться с "Вест Хэмом", который оценивает Райса в сумму свыше 100 миллионов фунтов.