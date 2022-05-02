Клопп призвал "Ливерпуль" игнорировать результат первого матча с "Вильярреалом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду игнорировать результат первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала".

"Ливерпуль" отправляется на выезд к "Вильярреалу", имея перевес в два гола после первого матча на "Энфилде".



Однако Клопп предупреждает, что еще ничего не решено. Юрген хочет, чтобы его команда почувствовала важность этого момента.



"Мы знаем, что это только перерыв. Мы должны лучшим из возможных способов игнорировать результат первого матча. Представим, что это кубок, где все решается в один матч, и нас ждет выезд к "Вильярреалу". Мы должны постараться победить".



"Мы знаем, что они выложатся без остатка, это абсолютно очевидно. Учитывая все сказанное Унаи (Эмери) после матча... Это будет тяжелый матч, но это совершенно нормально. Полуфиналы Лиги Чемпионов и должны быть тяжелыми, мы никогда не ожидали здесь легкой прогулки, и в этот раз нам тоже не будет легко".



"Однако мы провели хороший матч дома, и будет лучше, если мы проведем хороший матч и там".



"В данный момент полуфинал Лиги Чемпионов — это самый важный матч, что ты можешь сыграть. Что случилось в предыдущие недели или случится в предстоящие недели, не имеет значения для этого момента".



"Никогда не знаешь, сможешь ли ты снова достичь полуфинала Лиги Чемпионов, будет ли у тебя шанс снова попасть в финал. У нас исключительная команда, и нет ничего, что бы мы воспринимали как само собой разумеющееся. В подобные моменты тебе нужна удача и все такое, поэтому будет лучше, если ты будешь дорожить этими моментами и хорошо подготовишься. Мы будем готовы", — цитирует Клоппа Sky Sports.