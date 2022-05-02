"Милан" и "Ювентус" лидируют в борьбе за Лингарда
Итальянские клубы "Милан" и "Ювентус" лидируют в борьбе за вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
Контракт Лингарда с "Юнайтед" истекает в конце сезона, и накануне в прессе появились слухи, что новый главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг может предложить Джесси остаться.
Однако ESPN по-прежнему ожидает, что Лингард покинет родной клуб. Джесси может сделать намек на это сегодня вечером, когда "Юнайтед" сыграет свой заключительный домашний матч в сезоне и будет прощаться с публикой "Олд Траффорд".
Утверждается, что "Милан" и "Ювентус" уже установили контакт с лагерем Лингарда, однако 29-летний игрок сборной Англии имеет и другие предложения — как в Премьер-Лиге, так и за рубежом.
Лингард находится в системе "Юнайтед" 20 лет, сыграв более 200 матчей за первую команду "дьяволов".
02.05.2022 17:00
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Надо ему либо в милан либо в ню идти
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